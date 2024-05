Stefan Pan ist der neue Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse

Zahlreiche Projektinitiativen

Der erst vor zwei Wochen neu gewählte Stiftungsrat, laut Statut der Stiftung Südtiroler Sparkasse das oberste Führungsgremium und angetreten um in den nächsten vier Jahren die wesentlichen Leitlinien im Bereich der Fördertätigkeit vorzugeben, hat gleich in seiner ersten Sitzung den neuen Präsidenten, Vizepräsidenten, Verwaltungs- und Aufsichtsrat gewählt.Der neue achtköpfige Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: Stefan Pan (Präsident), Walter Zambaldi (Vizepräsident), Gabriele Crepaz (Bozen), Angelika Mayr Fischnaller (Bozen), Gerhard Comper (Bozen), Umberto Carrescia (Meran), Alexandra Reichegger (Bruneck), Edith Ploner (Wengen). Dem Aufsichtsrat hingegen gehören an: Valentina Bergamo (Präsidentin), Armin Hilpold (Bozen) und Alexander Tauber (Bozen).Aufgabe des neuen Verwaltungs- und Aufsichtsrates wird nicht nur die Fortschreibung der Fördertätigkeit der Stiftung – die Bilanz sieht für das laufende Geschäftsjahr Förderungen in Höhe von 9,6 Millionen Euro vor – sein, sondern er wird sich mit neu anstehenden Themen wie auch mit zahlreichen anderen Projektinitiativen der vorhergehenden Verwaltung befassen.Der neue Stiftungspräsident Stefan Pan (auch Vizepräsident des italienischen Industriellenverbandes Confindustria mit Zuständigkeit für die Bereiche EU und europäische Beziehungen), äußerte seine Zuversicht, dass die neue Führungsmannschaft/-frauschaft die bevorstehenden Herausforderungen mit Bestimmtheit im Interesse von Land und Bevölkerung meistern werde.Er betonte, dass der neue Verwaltungs- und Aufsichtsrat in enger Abstimmung mit dem Stiftungsrat bemüht sein wird, die Erfolgsgeschichte der Stiftung der vergangenen Jahre fortzuschreiben und bedankte sich beim scheidenden Stiftungspräsidenten Prof. Konrad Bergmeistern für das entgegengebrachte Vertrauen.