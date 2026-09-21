„Ich übernehme ein Markenhaus, das in eine neue Welt zu führen ist“, sagte Stefan Rainer am Montag bei der Stabübergabe vor der Presse. Das sei eine „große Aufgabe, die er mit Freude aber auch mit Demut angehen wolle. “Zu 100 Prozent ist man wohl nie bereit, aber die Begeisterung ist da.“ <BR \/><BR \/>Der 42-Jährige kennt das Unternehmen bereits seit über 20 Jahren, hat in fast allen Bereichen gearbeitet und war zuletzt Vertriebschef der Gruppe. <h3>\r\nGute Ausgangslage für Oberalp<\/h3>Die Herausforderungen sind nicht zu leugnen: Die Welt und die Wirtschaft werden immer volatiler, unsicherer und komplexer. Und obwohl der Outdoor-Markt weltweit wächst, bleibt das Marktumfeld der Sportbranche nach dem Boom der Covid-Jahre schwierig, wie Rainer sagte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1361787_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dennoch: Oberalp sei in einer guten Ausgangslage, betonten sowohl Stefan Rainer als auch Christoph Engl. Die Gruppe mit ihren 18 Marken habe sich in den vergangenen Jahren zu einer Referenz im Bereich des Bergsports entwickelt. „Weil wir uns mutig auf dieses Nischenthema konzentriert haben und der Versuchung, uns breiter im Outdoor-Segment aufzustellen, widerstanden haben“, erklärte Engl. <BR \/><BR \/>„Und heute ist es wichtig, nicht nur ein Produkt zu haben, sondern ein gesellschaftlich relevantes Thema zu besetzen – wie das Thema ,Berg'“, unterstrich Engl.<h3>\r\nJährliches Umsatzwachstum von 7,5 Prozent geplant<\/h3>Das Ziel daher für die nächsten Jahre: Während man davon ausgeht, dass der Outdoormarkt jährlich um rund fünf Prozent wachsen wird, hat sich Oberalp bis 2031 ein jährliches Umsatzplus von 7,5 Prozent von derzeit 314 auf dann 450 Millionen Euro vorgenommen. „Wir wollen stärker als der Markt wachsen, aber wir wollen auch gesund wachsen“, kündigte der neue CEO an. <BR \/><BR \/>Und das gehe bei Oberalp nur über das Produkt. „In einem gesättigten Markt müssen wir besser sein als die anderen.“ Man müsse Produkte liefern, die das halten und bestätigen, was das Marketing verspreche. <BR \/>Deshalb werde Innovation bei Oberalp groß geschrieben – gekoppelt mit Nachhaltigkeit. Stefan Rainer: „Unser Credo ist: Innovation ist für uns nur dann Innovation, wenn sie uns nachhaltiger macht.“ <h3>\r\nCO2-Fußabdruck halbieren<\/h3>Heute mache den Löwenanteil des CO2-Fußabdruckes der Gruppe die Produktherstellung aus. Genau da will das Unternehmen deshalb ansetzen. Das Ziel der neuen, jungen Firmenleitung: Bis 2031 den eigenen Fußabdruck um 50 Prozent zu reduzieren, indem zum Beispiel recycelte Materialien verwendet werden, man Produkte so entwickelt, dass sie gut reparierbar sind und man bei den Partnerbetrieben den Umstieg auf erneuerbare Energien unterstützt. <BR \/><BR \/>„Ein ambitioniertes Ziel“, wie Präsidentin Ruth Oberrauch einräumte, aber ein Ziel, an das man dennoch glaube. <h3>\r\nWas macht Christoph Engl?<\/h3>Für Christoph Engl war die Pressekonferenz nur ein teilweiser Abschied. Nach einer Auszeit, in der unter anderem Reisen nach Chile und Japan auf dem Programm stehen, kehrt er am 1. Jänner 2027 als „Senior Advisor“ zurück und wird sich um spezielle Projekte der Oberalp-Gruppe kümmern, so zum Beispiel um den gesamten Bereich der internationalen Lizenzen der Oberalp-Marken in Asien. <BR \/><BR \/>Der Ex-SMG-Direktor und ehemalige Geschäftsführer der Nürnberger Markenagentur Brand Trust war 2018 als Geschäftsführer zu Oberalp gekommen – „eine Entscheidung, die ich nie bereut habe“, wie er am Montag betonte. Nun sei aber Stefan Rainer „der richtige Mann im richtigen Moment“.