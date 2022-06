Steger: „Propagandaschlacht gegen den Tourismus in Südtirol“

Robert Alexander Steger

„ Für alles wird der Tourismus als der Hauptschuldige dargestellt. Es gibt eine regelrechte Propagandaschlacht gegen den Tourismus in Südtirol. ” — Robert Alexander Steger

„ Der Landesrat und auch der Landeshauptmann verschließen sich bisher jeder inhaltlichen Diskussion. ” — Robert Alexander Steger

Robert Alexander Steger: In diesem Konzept wird alles über einen Kamm geschoren, tourismusstrake und tourismusschwache Gemeinden – zudem fehlen die Details im Konzept.Es gibt Gemeinden und Orte in Südtirol, in denen es kein Gasthaus mehr gibt. Warum sollte es in diesen Gemeinden keine touristische Entwicklung mehr geben?Aber das sage nicht nur ich als Bürgermeister und als Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal. Jeder Gemeindeverwalter stellt sich die Frage, was das Konzept mit einem generellen Bettenstopp in der eigenen Gemeinde für Auswirkungen hat und es kommen sofort Fälle in den Sinn, wo es mehr Fragen als Antworten gibt.Auf die Fülle dieser Fragen haben wir als Gemeinden bis heute durch Landesrat Arnold Schuler und die Landesregierung keine Antworten erhalten. Deshalb ist die Forderung der Gemeinden, dass das Konzept noch einmal grundsätzlich zu überdenken ist, weiterhin mehr als aktuell und gerechtfertigt. Mir ist bis jetzt noch kein einziger Lokalpolitiker begegnet, der das Konzept von Schuler für eine gute Idee hält.Steger: Der Landesrat wundert sich zwar immer wieder über die Kritik, aber er hat sich bislang keinen Zentimeter bewegt. Dass der Rat der Gemeinden daher nicht anders konnte, als ein negatives Gutachten abzugeben, war die logische Konsequenz. Es ist so, dass die Landespolitik auf die Bedürfnisse der Gemeinden in diesem Fall nicht eingeht. Aber das ist nicht nur beim Tourismus so, das ist auch in anderen Bereichen der Fall. In vielen Bereichen sind es die Gemeinden und Bürger leid auf diese Lösungen zu warten.Steger: Egal, um welche Problem es geht, seien es die Wohnungspreise, der Fachkräftemangel oder der Verkehr: Für alles wird der Tourismus als der Hauptschuldige dargestellt. Es gibt eine regelrechte Propagandaschlacht gegen den Tourismus in Südtirol.Steger: Eine Reform muss die unterschiedliche Lage der Gemeinden und der Betriebe berücksichtigen. Auch nach Gesprächen mit den Wirtschaftsverbänden hat sich herausgestellt, dass keiner der Verbände von HGV, Privatzimmervermieterverband und Bauernbund, wirklich überzeugt von dem Konzept ist und dass es viele offene Fragen gibt. Es soll deshalb ein Alternativvorschlag ausgearbeitet werden. Der Landesrat und auch der Landeshauptmann verschließen sich aber bisher jeder inhaltlichen Diskussion.Unser Vorschlag: Touristisch stark entwickelte Gemeinden sollten tatsächlich gemäß dem Konzept eingeschränkt werden, allerdings sollen die Betten von Betrieben die schließen in der jeweiligen Gemeinde bleiben.Touristisch entwickelte Gemeinden sollen ebenfalls die Betten von Betrieben, welche schließen, in der eigenen Gemeinde behalten können, allerdings soll über Tourismusentwicklungskonzepte auch noch eine moderate Entwicklung möglich sein.Touristisch schwach entwickelte Gemeinden sollten – immer im Ermessen der Gemeinde – keine Bettenbeschränkung haben, bis sie den Status einer entwickelten Gemeinde erreichen. Hier darf auch die Privatzimmervermietung nicht eingeschränkt werden.Schließlich ist der Urlaub auf dem Bauernhof – vor allem in der Berglandwirtschaft – von der Einschränkung auszunehmen, da die Landwirtschaft bereits sehr strengen Regeln für diesen Nebenerwerb unterliegt.