Strom: So will Alperia die hohen Preise noch abwenden

Der Maßnahmenkatalog entstand im Auftrag von Landeshauptmann Arno Kompatscher und Energielandesrat Giuliano Vettorato, die sich am gestrigen Dienstag mit der Unternehmensspitze getroffen hatten, um sich über die angekündigte nationale Strompreiserhöhung zu informieren und auszutauschen.In einer Aussendung am Mittwoch erinnert das Unternehmen Alperia daran, dass es sich bei der Verteuerung der Energiepreise nicht nur um ein nationales Phänomen handelt, sondern um ein europaweites, weshalb alle europäischen Wirtschaften derzeit gleichermaßen davon betroffen sind. Zudem habe das Unternehmen in Form eines Zahlungsaufschubs für Südtiroler Unternehmen und eines Bonus für Privatkunden, die aufgrund der Krise entweder ihre Arbeit verloren hatten oder von ihrem Arbeitgeber in Lohnausgleich geschickt werden mussten, bereits einen wichtigen aktiven Beitrag während der Pandemie geleistet.Fürwill Alperia für das gesamte Jahr 2022 einen fixierten Strompreis garantieren. Für jeden Kunden, der bis Ende 2021 das Stromprodukt Alperia Smile auswählt, soll der Preis zum aktuell niedrigeren Marktwert (also ohne Strompreiserhöhung) fixiert werden.Dieses Angebot gelte für Haushaltskunden an ihrem Hauptwohnsitz, und das sowohl für Kunden des geschützten Marktes, Alperia Kunden auf dem freien Markt als auch von Fremdanbietern. Für eine Familie könne dieser Vorteil aufgrund des aktuellen Preisniveaus im Jahr 2022 auch bis zu 200 Euro jährlich an Ersparnis bedeuten.Über den Rahmenvertrag mit dem Südtiroler Wirtschaftsring garantiere Alperia bereits gute Preise. Diese genießen einen Rabatt von 9,5 bis 10,5 Prozent auf die Komponente Energie. Dieser Rabatt sei angesichts des aktuell hohen Strompreises so hoch, dass Alperia derzeit mit Negativmarge arbeitet und das Angebot, um marktgerecht zu arbeiten, neu verhandeln müsste.Alperia werde dies zum Vorteil der kleinen und mittleren Unternehmen im Land und auch angesichts der langjährigen sehr guten Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Wirtschaftsring nicht tun. Dieses Angebot betrifft rund 10.000 Südtiroler Unternehmen.im Südtiroler Unternehmerverband biete Alperia seit jeher Angebote an, die über mehrere Tranchen Verträge mit fixierten Strompreisen unter den jetzigen Marktpreisen vorsehen.Diese Unternehmen seien somit von der derzeitigen volatilen Marktsituation nicht betroffen. Diese Vereinbarung bestehe bereits seit 10 Jahren und habe der Südtiroler Industrie stets wettbewerbsfähige Preise und Planungssicherheit gewährleistet. Es handle sich hierbei um 60 Südtiroler Alperia Großkunden.

liz