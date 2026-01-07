Insgesamt liefen im vergangenen Jahr etwa 379.000 Fahrzeuge vom Band – das sind 20 Prozent weniger als 2024. Besonders stark betroffen war die Pkw-Produktion, die um 24,5 Prozent zurückging. Weniger deutlich fiel der Rückgang bei den Nutzfahrzeugen aus, hier betrug das Minus 13,5 Prozent.<BR \/><BR \/>Eine Ausnahme bildet das Werk Mirafiori in Turin: Dort wurde ein leichtes Produktionsplus verzeichnet. Der Standort profitierte von neuen Anläufen, unter anderem der Fertigung des elektrischen Fiat 500e.<BR \/><BR \/>Der Vorsitzende der Gewerkschaft Fim Cisl, Ferdinando Uliano, fordert angesichts der Zahlen mehr Investitionen und eine klare industriepolitische Perspektive für die italienischen Standorte des Konzerns.