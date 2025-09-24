Ein Unternehmenssprecher bestätigte, dass das Werk in Pomigliano nahe Neapel die Produktion des Fiat Panda und des Alfa Tonale für eine Woche bzw. 10 Tage aussetzt. <BR \/><BR \/>Auch im Werk in der Île-de-France nahe Paris wird die Fertigung für drei Wochen pausieren. Als Grund nannte Stellantis die „schwierigen“ Marktbedingungen in Europa. Um die Lagerbestände zu stabilisieren, seien entsprechende Anpassungen notwendig.<BR \/><BR \/>In Polen teilte ein Sprecher mit, dass auch im Werk Tychy im Süden des Landes ein Produktionsstopp geplant sei. Angaben zur Dauer machte er jedoch nicht.<h3>\r\nStellantis unter Druck<\/h3>Stellantis hatte bereits im Juli für das erste Halbjahr 2025 einen Milliardenverlust gemeldet und unter anderem auf die Zollpolitik der USA verwiesen. Zusätzlich setzt die wachsende Konkurrenz aus China die gesamte Branche zunehmend unter Druck.