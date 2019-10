„Sterzinger Krankenhaus bleibt Dreh- und Angelpunkt“

Die „Dolomiten“ haben ihn bereits vorab dazu befragt.





„Sterzing bleibt weiterhin der Dreh- und Angelpunkt der Gesundheitsversorgung im Wipptal“, sagt Widmann.Thomas Widmann: So ist es. Sterzing bleibt der Dreh- und Angelpunkt der Gesundheitsversorgung im Wipptal. Abgesehen davon hat ein Krankenhaus wie Sterzing eine unverzichtbare Rolle, auch aus strukturpolitischer Sicht: Als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor, ohne die soziale Bedeutung zu vergessen. Kein Zweifel, dass der Nutzen weit über die Bedeutung für die Gesundheitsversorgung hinausreicht.Widmann: Dieses Thema reicht weit über das politische Handlungsfeld hinaus, das Problem ist ein europaweites. Wir können zwar Rahmenbedingungen schaffen, um den Standort Südtirol attraktiv zu gestalten, wie wir es bei den Hausärzten machen. Bei den Fachärzten im Krankenhaus haben wir weniger Spielraum, vieles sind staatliche Vorgaben, etwa in Sachen Gehalt und Karrieremöglichkeiten. Ein wichtiger Schritt war die Einführung der Ausbildung nach österreichischem Modell, die unsere Attraktivität für Ärzte anderer Regionen, aber auch für die Südtiroler im Ausland, stärkt. Hier haben wir unsere Vorteile als Grenzregion ausgeschöpft.Widmann: Ja, es gab eine Landtagsanfrage dazu, aber es ist falsch, dass die Schließung aus Kostengründen gemacht wurde. Es gibt staatliche Vorgaben, die sich an internationalen Sicherheitsstandards anlehnen, und die konnten in Sterzing nicht gewährleistet werden. Das ist ein Fakt und keine Meinung, das Thema ist nicht mehr aktuell.Widmann: Zu dem, was in der Vergangenheit war, kann ich mich nicht äußern. Unser Ziel ist es, auf die Gesundheitsbedürfnisse der ansässigen Bevölkerung einzugehen, eine hochwertige Versorgungsqualität in allen 7 Spitälern des Landes zu garantieren und die Attraktivität der kleinen Spitäler wieder zu steigern. In Sterzing wollen wir dazu unter anderem das Primariat für Anästhesie/Notfallmedizin zügig nachbesetzen. Wenn die Maßnahmen umgesetzt sind, werden die Nutzer das zu schätzen wissen.Interview: Arnold Sorg

sor