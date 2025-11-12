Entscheidend ist, wie viel vom Einkommen in diesen Korridor fällt – und genau da entscheidet sich die Ersparnis. Die Maximalentlastung liegt rechnerisch bei 440 Euro pro Jahr (2 Prozent von 22.000 Euro).<BR \/><BR \/>Im Kern ändert sich nichts am System der Progression: Bis 28.000 Euro bleibt die erste Stufe (23 Prozent) maßgeblich; erst der darüberliegende Teil wird künftig mit 33 Prozent statt 35 Prozent besteuert.<BR \/><BR \/>Wer 35.000 Euro, 50.000 Euro oder 70.000 Euro verdient, spürt die Senkung – bei hohen Einkommen bleibt der Vorteil absolut gedeckelt, weil nur der Korridor 28.000-50.000 Euro betroffen ist.<BR \/><BR \/>Und was genau bedeutet das für mich? <BR \/><BR \/>Mit dem Online-Rechner, der uns die Pusterer Wirtschaftsberater Gruber & Partner zur Verfügung gestellt haben, können Sie schnell und einfach ausrechnen, wie viel Steuern Sie sich sparen können.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/calculator.graber-partner.com\/de\/brutto-netto-rechner-fuer-italien.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">HIER geht es zum Online-Rechner – einfach auf den Link klicken.<\/a><\/b>