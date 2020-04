Steuerbonus auf Werbung auch 2020

Für das Jahr 2020 hat der italienische Staat 27,5 Millionen Euro für Werbung in der Presse (Zeitungen/Radio/TV) zur Verfügung gestellt.Beantragen können diese Steuerguthaben alle Unternehmen und Freiberufler, unabhängig von der rechtlichen Natur und Größe und vom angewandten Buchhaltungssystem, sowie alle nicht gewerblichen Körperschaften.Zur Erinnerung: Die italienische Regierung hatte bereits in den vergangenen Jahren einen steuerlichen Bonus für Ausgaben in Werbung beschlossen.Die Steuergutschrift gilt für Unternehmen und Freiberufler und betrifft Werbeinvestitionen in Zeitungen und Zeitschriften (auch in den Online-Ausgaben), sowie Kampagnen im Radio und Fernsehen.Die Begünstigung gilt nur für die reinen Werbekosten, also nur für die tatsächlichen Werbeflächen und Werbeschaltungen, ohne die Produktions- und Vermittlungsgebühren.Der Bonus wird auf den vollständigen Betrag berechnet, nicht auf die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.Der Antrag auf Steuerbonus für die geplanten Investitionen muss anhand des Formulars F24 zwischen 1. und 30. September 2020 beantragt werden.

