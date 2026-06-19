Eines vorweg: Wer eine etwas komplexe Steuerposition hat, sollte sich für sein „730er“ besser an einen Fachmann wenden. Für Steuerzahler mit einer einfachen steuerlichen Situation, zum Beispiel mit nur einem Arbeitgeber und wenigen absetzbaren Ausgaben, kann die Do-it-yourself-Variante aber eine bequeme Lösung sein. <h3>\r\nSchritt 1: Unterlagen vorbereiten<\/h3>Bevor Sie sich einloggen, sollten Sie alle wichtigen Dokumente griffbereit haben. Dazu gehören: SPID oder elektronische Identitätskarte (CIE) samt Zugangsdaten, die Lohn- oder Rentensteuerbescheinigung (CU – Certificazione Unica), Rechnungen und Quittungen für steuerlich absetzbare Ausgaben, Belege für Arzt- und Medikamentenkosten, Unterlagen zu Versicherungen und Hypotheken, die Steuererklärung des Vorjahres zum Vergleich.<BR \/><h3>\r\nSchritt 2: Einloggen<\/h3>Rufen Sie die Internetseite der Einnahmenagentur (www.agenziaentrate.gov.it\/) auf und öffnen Sie den Bereich „Dichiarazione precompilata“. Dort melden Sie sich mit SPID oder der elektronischen Identitätskarte an. Nach dem Login gelangen Sie direkt in den persönlichen Bereich Ihrer vorausgefüllten Steuererklärung.<BR \/><h3>\r\nSchritt 4: Grundlegende Daten prüfen<\/h3>Oben im Menü finden Sie den Button „dati dichiarante“; hier finden Sie einen ersten Überblick, welche Informationen bereits automatisch eingepflegt worden sind. Unter dem Kapitel „spese sanitarie“ sind etwa detailliert Ihre Gesundheitsausgaben zu finden, die bereits übermittelt wurden. Hier können Sie Ihre Rechnungen und Kassenbelege heranziehen und abgleichen, ob alle Ausgaben korrekt erfasst wurden. <BR \/><BR \/>Im Bereich Kontakte empfiehlt es sich, eine E-Mail-Adresse und gegebenenfalls eine Telefonnummer zu hinterlegen, damit die Einnahmenagentur Mitteilungen oder Hinweise zustellen kann.<BR \/><h3>\r\nSchritt 4: Modell und Vorgehensweise wählen<\/h3>Im nächsten Schritt wählen Sie das passende Steuererklärungsmodell aus. Dafür müssen Sie einige grundlegende Fragen beantworten, anhand derer das System prüft, ob das „730er“ für Sie geeignet ist. Klicken Sie unter der Überschrift „Scegli il modello di dichiarazione“ (eventuell scheint auch die etwas holprige deutsche Übersetzung „Wählen Sie das Deklarationsmodell“ auf) auf „scegli dichiarazione“ („Wählen Sie eine Aussage“). Wenn Ihnen das „Modell 730“ empfohlen wird, klicken Sie auf „Dichiarazione dipendenti e pensionati“ (Steuererklärung für Arbeitnehmer und Rentner). <BR \/><BR \/>An diesem Punkt haben Sie zwei Möglichkeiten: Zum einen die „Modalità semplificata“ (vereinfachte Version); diese Variante führt Schritt für Schritt durch die Steuererklärung und eignet sich besonders für Einsteiger.<BR \/><BR \/>Zum anderen die „Modalità ordinaria“ (klassische Version); sie entspricht dem herkömmlichen Aufbau des Modells 730 und richtet sich eher an Personen mit steuerlichen Vorkenntnissen.<BR \/><BR \/>Für die meisten Nutzer ist die vereinfachte Version die bessere Wahl.<BR \/><BR \/>Bereits an dieser Stelle zeigt das System eine erste Schätzung an, ob Sie voraussichtlich eine Steuererstattung erhalten oder Steuern nachzahlen müssen. Denn das „730 precompilato“ ist – wie der Name suggeriert – bereits mit zahlreichen Daten automatisch befüllt. Diese Informationen stammen unter anderem von Arbeitgebern, Banken, Ärzten, Apotheken, Versicherungen und anderen Institutionen. Das heißt, die Informationen aus dem CU, Versicherungsbescheinigungen sowie die meisten Gesundheitsausgaben sind bereits eingetragen. <BR \/><BR \/>Wichtig: Die Summe, die dort steht, ist nur ein Vorschlag – kein endgültiges Ergebnis. Denn wenn Sie bei der genaueren Kontrolle entdecken, dass bestimmte Ausgaben fehlen oder andere Angaben nicht korrekt sind, kann sich der Wert ändern.<BR \/><BR \/>Wer möchte, kann an dieser Stelle außerdem die vorausgefüllte Steuererklärung als PDF herunterladen und mit dem Vorjahresmodell vergleichen.<BR \/><BR \/>Klicken Sie auf „Vai alla dichiarazione“. <BR \/><h3>\r\nSchritt 5: Überblick gewinnen<\/h3>Im Bereich „Completa dichiarazione e invia“ finden Sie alle Informationen, die in die Steuererklärung übernommen wurden. Die Daten sind nach Themen geordnet: Familie, Wohnung und Immobilien, Arbeit, Ausgaben, weitere Einkünfte und sonstige Informationen.<BR \/><BR \/>Nehmen Sie sich Zeit, die einzelnen Bereiche zu erkunden. So machen Sie sich mit dem System vertraut, gewinnen einen Überblick und erkennen bereits mögliche Fehler oder fehlende Angaben. <BR \/><h3>\r\nSchritt 6: Angaben im Detail prüfen<\/h3>Nun können Sie die Angaben im Detail durchgehen und – wenn nötig – korrigieren oder ergänzen. Dafür gehen Sie oben auf „modifica“. <BR \/><BR \/>Im Abschnitt „Redditi“ finden Sie beispielsweise Ihre Einkünfte aus Arbeit oder Rente. Vergewissern Sie sich: Ist der Arbeitgeber korrekt angegeben? Stimmen die Beträge mit der CU überein? Die Immobilien sind im Abschnitt „Fabbricati“ angeführt – prüfen Sie auch hier die Angaben und gehen dann die weiteren Abschnitte durch.<h3>Schritt 7: Ausgaben kontrollieren und vervollständigen<\/h3>Der Bereich „Oneri e spese“ ist für viele Steuerzahler besonders wichtig. Hier finden sich die meisten Ausgaben, die steuerlich berücksichtigt werden können. Bereits eingetragen sind häufig Arzt- und Medikamentenkosten, Versicherungsprämien, Hypothekenzinsen, verschiedene weitere Ausgaben.<BR \/><BR \/>Dennoch lohnt sich ein genauer Blick, da Informationen fehlen könnten. Sollte eine Ausgabe nicht übernommen worden sein, können Sie diese über die Funktion „aggiungi una nuova spesa“ ergänzen. Sobald Sie etwas ändern, wird die Erklärung automatisch neu berechnet.<BR \/><BR \/>Zu den häufigsten steuerlich begünstigten Ausgaben zählen: Medikamente und Arztbesuche, Tierarztkosten, Schul- und Studiengebühren, Hypothekenzinsen für die Hauptwohnung, Versicherungsprämien, Spenden, Abonnements für öffentliche Verkehrsmittel, Sportausgaben für Kinder. <BR \/><BR \/>Bedenken Sie, dass Sie alle Ausgaben mit Rechnungen bzw. Kassenbon belegen können müssen. Bei Apothekenbelegen muss Ihre Steuernummer angegeben sein (auf dem Kassazettel ist übrigens auch vermerkt, welche Kosten absetzbar sind und welche nicht). Nicht jede Ausgabe berechtigt zu einem Steuerabzug. Nahrungsergänzungsmittel oder Sportausgaben von Erwachsenen werden beispielsweise normalerweise nicht anerkannt.<BR \/><BR \/>Und beachten Sie auch: Leistungen privater Fachärzte und Therapeuten müssen mit Kredit- oder Bankomatkarte oder Banküberweisung bezahlt werden, damit sie anerkannt werden. Nur Medikamente, medizinische Hilfsmittel und Leistungen öffentlicher Einrichtungen oder privater, mit dem staatlichen Gesundheitsdienst akkreditierter Einrichtungen können auch bar bezahlt werden.<BR \/><h3>\r\nSchritt 8: Acht, fünf und zwei Promille zuweisen<\/h3>Im Rahmen der Steuererklärung können Sie entscheiden, wem bestimmte Anteile Ihrer Einkommensteuer zugewiesen werden. Dabei handelt es sich um: acht Promille für Staat oder Religionsgemeinschaften, fünf Promille für Vereine, Forschung oder soziale Zwecke und zwei Promille für politische Parteien. Die Auswahl ist freiwillig.<BR \/><h3>\r\nSchritt 9: Endergebnis ansehen<\/h3>Am Ende sehen Sie unter „Esito della dichiarazione“ das endgültige Ergebnis Ihrer Steuererklärung, also wie viel Geld Sie zurückbekommen oder ob eine Nachzahlung fällig wird. Die Rückerstattung wird in der Regel dann über den Lohn ausbezahlt. <BR \/><h3>\r\nSchritt 10: Absenden<\/h3><BR \/>Bevor Sie die Erklärung versenden, sollten Sie alle Angaben nochmals sorgfältig durchgehen. Anschließend können Sie das fertige „730er“ herunterladen und ausdrucken. <BR \/><BR \/>Werden sogenannte blockierende Hinweise angezeigt, müssen diese zunächst behoben werden. Das System zeigt genau an, welche Angaben noch fehlen oder korrigiert werden müssen.<BR \/>Erst danach kann die Steuererklärung endgültig übermittelt werden. <BR \/><BR \/>Beachten Sie, dass die Steuererklärung 730 bis zum 30. September abgegeben werden muss. <BR \/><h3>\r\nSchritt 11: Unterlagen aufbewahren<\/h3>Bewahren Sie Ihre CU-Bescheinigungen, Quittungen und Rechnungen mindestens fünf Jahre lang auf. Sollte es zu einer Steuerprüfung kommen, werden Sie sie brauchen.