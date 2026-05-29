Pan zog eine positive Bilanz über das abgelaufene Jahr und blickte optimistisch auf die kommenden Monate. Dank der stabilen wirtschaftlichen Entwicklung des operativen Bankhauses steht die Stiftung Südtiroler Sparkasse finanziell auf einem grundsoliden Fundament.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Vorstellung des neuen „Almanach 2025“ der Stiftung Sparkasse durch Präsident Stefan Pan und Vizepräsident Walter Zambaldi. Darin werden seit 30 Jahren verschiedenste geförderte Projekte näher vorgestellt. Zum runden Jubiläum wurde das Werk grafisch überarbeitet. <BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der Publikation stehen heuer unter anderem der historische Gastbetrieb des Jahres sowie das Wohnprojekt Guggenberg in Zusammenarbeit mit dem Kolpinghaus Brixen und B*coop. Der Almanach erscheint in deutscher und italienischer Sprache und wird Ende Mai verteilt sowie digital veröffentlicht.