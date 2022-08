Mineralwasser, Saft, Bier: Die große Sorge um das Prickeln Mineralwasser, Saft, Bier: Die große Sorge um das Prickeln

Die Folgen der Ukrainekrise ziehen immer weitere Kreise: So haben die steigenden Gas- und Energiekosten mittlerweile auch zu einem Kohlensäure-Mangel in Italien geführt. Das Problem ist so akut, dass führende Mineralwassermarken teilweise nur noch stilles Wasser für Italiens Supermarkt-Regale bereitstellen können. Und auch in Südtirol macht sich der Mangel langsam aber sicher bemerkbar.