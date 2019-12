Stimmung im Bauwesen positiv

Das Geschäftsklima im Südtiroler Baugewerbe ist nach wie vor gut: 92 Prozent der Unternehmer/innen sind mit der heuer erzielten Rentabilität zufrieden und 94 Prozent blicken optimistisch auf das kommende Jahr. Diese hohen Anteilswerte übertreffen sogar das Niveau der Jahre vor der Wirtschaftskrise. Das Geschäftsklima im Bausektor verbessert sich somit das sechste Jahr in Folge.





Dieser Optimismus ist vor allem auf Umsatzsteigerungen auf dem Südtiroler Markt zurückzuführen, während das Geschäftsvolumen bei Kund/innen aus anderen italienischen Provinzen heuer etwas zurückgegangen ist. Die durchschnittliche Auslastung der Produktionskapazität ist auf 90 Prozent angestiegen. Die Betriebskosten sind etwas stärker als in den Vorjahren gewachsen, gleichzeitig haben sich aber auch die Verkaufspreise dank der starken Nachfrage positiv entwickelt. Damit konnte die Rentabilität erhalten werden. Auch die Beschäftigung entwickelte sich positiv, vor allem bei den größeren Unternehmen. In den ersten zehn Monaten 2019, zwischen Jänner und Oktober, lag die Anzahl der Arbeitnehmer/innen in der Südtiroler Bauwirtschaft durchschnittlich bei über 17.600, mit einem Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Im Hinblick auf das nächste Jahr befürchten einige Unternehmen einen Umsatzrückgang, insbesondere auf dem Südtiroler Markt. Im Allgemeinen rechnet man aber auch 2020 mit einem ähnlich guten Betriebsergebnis wie heuer. Darüber hinaus sollte die Beschäftigung weiter zunehmen, wenn auch weniger stark.Innerhalb des Bausektors zeigt das Baunebengewerbe die größte Zufriedenheit mit der Rentabilität im Jahr 2019 und die zuversichtlichsten Erwartungen für 2020. Das Geschäftsklima im Tiefbau ist hingegen etwas verhaltener: Die Unternehmen dieser Branche spüren den Anstieg der Betriebskosten am meisten und erwarten im nächsten Jahr einen Rückgang des Umsatzes und der Investitionen. Die Rentabilität dürfte aber weiterhin zufriedenstellend sein.Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, unterstreicht die große Bedeutung der öffentlichen Investitionen: „Die Infrastrukturen stellen nicht nur einen Wettbewerbsvorteil für den Standort dar, sondern schaffen bereits während der Bauphase Arbeitsplätze und Einkommen für viele Familien.“

stol