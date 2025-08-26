<BR \/><BR \/>Im Dienstleistungssektor erwarten 96 Prozent der Unternehmen zufriedenstellende Erträge – deutlich mehr als bei der Umfrage im Frühjahr, wo es 79 Prozent waren. Nahezu alle Branchen rechnen mit steigenden Umsätzen – mit Ausnahme des Verlags- und Kommunikationswesens. Dort beklagt ein Fünftel der Unternehmen eine unbefriedigende Rentabilität.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204986_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das positive Geschäftsklima zeigt sich auch am Arbeitsmarkt. Im ersten Halbjahr waren 1,8 Prozent mehr Arbeitnehmer im Dienstleistungsbereich beschäftigt als im Vorjahreszeitraum. <BR \/><BR \/>„Vor allem die Unternehmensdienstleistungen sowie Informatik und Telekommunikation rechnen mit einem weiteren Beschäftigungszuwachs. Es sind qualifizierte Fachkräfte, die unser Land als innovativen Standort etablieren können“, bewertet Philipp Moser, Präsident des Wirtschaftsverbandes hds, die Ergebnisse.<h3>\r\nTransportsektor zeigt sich robust<\/h3>Auch im Transportsektor sind über 90 Prozent der Unternehmen mit ihren Erträgen zufrieden. Besonders der Personenverkehr erwartet dank Preiserhöhungen steigende Umsätze und höhere Investitionen. Gleiches gilt für Liftbetreiber und den Gütertransport. Investitionen in neue Fahrzeuge nehmen zu, die Kostenentwicklung wird günstiger eingeschätzt als noch zu Jahresbeginn, so das Wifo.<BR \/><BR \/>Dennoch bestehen Schwierigkeiten, insbesondere durch die Arbeiten an der Luegbrücke und die Tiroler Verkehrsbeschränkungen. „Wir beobachten die Situation an der Luegbrücke kontinuierlich und fördern einen konstruktiven Dialog mit der österreichischen Seite über die Fahrverbote, um die Interessen der Südtiroler Unternehmen und Verbraucher zu schützen“, betont Handelskammer-Präsident Michl Ebner.<BR \/><BR \/>Die Beschäftigung im Transportgewerbe wächst ebenfalls: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 stieg die Zahl der Arbeitnehmer im Vergleich zum Vorjahressemester um 7,2 Prozent.