Stimmung im Handel hellt sich auf

Steigende Zinsen könnten Autohandel bremsen

„ Die Übertragung der Zuständigkeit bei den Öffnungszeiten ans Land, würde die Familienunternehmen besser vor der Konkurrenz der Handelsketten schützen ” — Michl Ebner, Handelskammerpräsident

Im vergangenen Jahr hätten die Umsätze in den Geschäften insgesamt zugenommen. Einerseits, weil sich die Nachfrage von Touristen und Einheimischen gut entwickelt habe. Andererseits, weil die Verkaufspreise nach oben geschraubt wurden. „Auch die Prognosen für 2023 wurden nach oben revidiert: 91 Prozent der Einzelhändler sind zuversichtlich, heuer eine befriedigende Ertragslage zu erreichen“, teilt das WIFO mit. „Was die einzelnen Branchen betrifft, so hat sich das Geschäftsklima vor allem bei den Super- und Mini-Märkten sowie im Lebensmittelhandel verbessert. Diese Sparten waren in den letzten Monaten besonders stark von der Energieteuerung betroffen.“ Es gebe hingegen weiterhin einige Schwierigkeiten im Handel mit Möbel- und Haushaltswaren: Jedes zweite Unternehmen dieser Branche rechnet laut WIFO im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang.Weiterhin gut ist das Geschäftsklima im Großhandel: 92 Prozent der Unternehmen bewerten die Ertragslage im Jahr 2022 positiv und in etwa gleich viele rechnen auch 2023 mit einem befriedigenden Betriebsergebnis. „Im laufenden Jahr wird ein weiteres Umsatzwachstum erwartet, auch aufgrund der Preissteigerungen und die Investitionen werden voraussichtlich weiter zunehmen“, wie aus dem Wirtschaftsbarometer hervorgeht. Davon werde auch die Beschäftigung profitieren, denn mehr als 4 von 10 Großhandelsunternehmen planen, neues Personal einzustellen.Auch der Sektor Kfz-Handel und -Reparatur hat seine Einschätzungen zur Ertragslage im Jahr 2022 im Vergleich zur vorherigen Herbstumfrage des WIFO verbessert. „Insbesondere berichten die Unternehmer von einer Steigerung des Geschäftsvolumens von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzsteigerung in der zweiten Hälfte 2022 ist teilweise auf die allmähliche Überwindung der Probleme in den Lieferketten für elektronische Komponenten zurückzuführen, die zu Verzögerungen bei den Lieferungen von Neufahrzeugen seitens der Hersteller geführt hatten.“ Was das Jahr 2023 betreffe, gebe es Befürchtungen, dass sich das steigenden Zinsniveau negativ auswirken könnte. Dennoch gehen mehr als 90 Prozent der Unternehmen auch heuer von einer zumindest befriedigenden Ertragslage aus.Handelskammerpräsident Michl Ebner betont in einer Stellungnahme die hohe wirtschaftliche und soziale Bedeutung des Handelssektors für Südtirol, „vor allem auch für den ländlichen Raum“. Darum begrüße er den Vorschlag, die Entscheidungskompetenz über die Öffnungszeiten der Geschäfte auf das Land Südtirol zu übertragen: „Eine solche Übertragung würde die Familienunternehmen dieses Sektors besser vor der Konkurrenz der großen Handelsketten schützen.“