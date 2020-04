Stoffmasken für Angestellte im Detailhandel: Versand startet heute

Wie berichtet, erhalten Detailhandelsbetriebe, die auch in Corona-Zeiten geöffnet haben, ab sofort waschbare und somit wiederverwendbare Schutzmasken.„Diese Masken sind nicht für die Kunden der Betriebe bestimmt, sondern für die Angestellten, die weiterhin ihrer Arbeit nachkommen“, präzisiert Heiner Oberrauch von der Oberalp-Gruppe, die das Material für die Schutzmasken aus China organisiert hat und die Verteilung der Schutzmasken übernimmt.Vorerst kann jeder der berechtigten Betriebe jeweils 2 Stoffmasken pro Mitarbeiter beziehen.Der Nachweis muss über den ATECO-Code (Klassifizierung wirtschaftlicher Tätigkeit) erbracht werden.Die waschbaren Stoffmasken stammen aus jener großen Menge an sanitärem Material, die der Südtiroler Sanitätsbetrieb bereits vergangene Woche in Zusammenarbeit mit der Oberalp-Gruppe direkt bei Produktionsbetrieben in China geordert hatte.Die Anfragen sind über ein Internetportal möglich. Deren Abwicklung übernimmt das Logistikzentrum der Firma Oberalp.Die Bestellungen sind seit Sonntag über das Portal www.oberalp.com/zivilschutz-betriebe möglich.Südtiroler Frächter liefern sie an die Betriebe aus.Doch nicht nur die Angestellten von Betrieben müssen eine Schutzmaske tragen: Wie berichtet, wurde auch für alle anderen Bürger vor wenigen Tagen die dringende Empfehlung ausgesprochen, beim Verlassen der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses Nase und Mund zu bedecken, sei es mit einer Maske, einem Schlauchtuch oder auch einem Schal.Wie Landeshauptmann Arno Kompatscher auf der Pressekonferenz am Samstag betonte, werde diese Empfehlung noch in dieser Woche zur Pflicht, die sowohl kontrolliert als auch bestraft wird.Die Landesverwaltung will den Bürgern deshalb künftig weitere Schlauchtücher und Masken in den Lebensmittelgeschäften zur Verfügung stellen.

liz