Strafzinsen aufs Ersparte: Das sagen die Südtiroler Banken

Wer sein Geld auf dem Konto parkt, wird dafür von der Bank nicht belohnt. Manche Institute bestrafen ihre Kunden neuerdings sogar dafür und erheben Negativzinsen oder so genannte Verwahrentgelte. Was dahinter steckt und wie sich Südtiroler Sparkasse, Volksbank und Raiffeisenkassen in Sachen Negativzinsen auf Kontoguthaben verhalten: s+ hat sich in der Branche umgehört. + Von Rainer Hilpold