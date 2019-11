Streik bringt South African Airways an Rand des Zusammenbruchs

Dem Unternehmen gehe das Geld aus, auch bei den Gehaltszahlungen drohe mittlerweile Verzug. 2 Gewerkschaften in Südafrika haben das Kabinenpersonal der Airline zum Streik aufgerufen, da der Abbau von fast tausend Stellen angekündigt wurde.





Im aktuellen Konflikt mit den Gewerkschaften herrscht zur Zeit eine Pattstellung. Der Staat hat bereits viel Geld in die Rettung der staatlichen Airline gepumpt, die in den vergangenen Jahren Milliardenverluste angehäuft hat. Nun wurde der Bedarf an weiteren Staatsgarantien für die schon lang kriselnde Airline angemeldet.

