Streit beim Kauf? Verbraucherzentrum informiert über Streitbeilegung

Wer ein Problem mit einem Produkt oder einer Dienstleistung hat, welche er online oder offline in Italien oder in einem anderen europäischen Land erworben hat, kann anstatt sich an das Gericht zu wenden, in erster Linie versuchen den Streitfall zu lösen, indem er sich an eine ADR-Stelle (alternative Streitbeilegung) wendet, entweder direkt oder über die ODR-Plattform (Onlinestreitbeilegungs-Plattform).Die letztgenannte Option, welche Streitigkeiten aus Online-Rechtsgeschäften vorbehalten ist, bietet viele Vorteile, insbesondere bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten, findet vollständig online statt und ist kostenlos. Das Netz der Europäischen Verbraucherzentren, das ausschließlich für grenzüberschreitende Fälle (also Fälle zwischen Verbrauchern aus einem EU-Mitgliedstaat oder aus Island, Norwegen oder dem Vereinigten Königreich) zuständig ist, hilft den Verbrauchern kostenlos bei Streitigkeiten, die sich aus einem Kauf ergeben, und zwar sowohl bei Online- als auch bei Off-line-Käufen.Die Europäische Union beabsichtigt, insbesondere durch die sogenannte ADR-Richtlinie und die ODR-Verordnung, den Verbrauchern die Möglichkeit einer außergerichtlichen Beilegung der Streitigkeiten mittels eines ADR-Verfahrens zu garantieren, und zwar für alle vertraglichen Streitigkeiten, in jedem Marktsektor (z. B. Reisen, Bankdienstleistungen, elektronischer Handel) und in allen Mitgliedstaaten.Mit dem Ziele Kenntnis und Information über diese alternativen Streitbeilegungsmethoden zu verbessern, organisieren die Handelskammer von Verona und das Europäische Verbraucherzentrum ein Webinar über die Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten.Bei dieser Gelegenheit wird Stefano Albertini, Koordinator des Bozner Büros des Europäischen Verbraucherzentrums, das Netz der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) vorstellen und dessen Rolle bei der alternativen Streitbeilegung der Streitigkeiten im Verbraucherbereich erläutern, während Verena Greggio von der nationale Kontaktstelle der OS-Plattform, über die Funktionsweise der Plattform und die zahlreichen Vorteile, welche diese für den Schutz der Verbraucherrechte auf nationaler und europäischer Ebene bietet, informieren wird.Das Webinar wird am 23. Februar 2022 um 15 Uhr online stattfinden.

stol