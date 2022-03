Stress, Überlastung, Verdruss: So schaffen Sie es aus der Krise

Es klingt so einfach: „Denk an etwas Schönes.“ Doch nicht immer schafft man es, das Negative auszublenden und sich auf das Positive zu fokussieren. Das kann Folgen haben, nicht nur für die Leistungsfähigkeit im Job, sondern auch in jeder anderen Lebenslage. Genau hier will das Neuromentaltraining helfen. Diplom-Neuromentaltrainerin Brigitte Furlani sagt uns wie.