Strom bleibt nun ein Jahr länger in Südtiroler Hand

Die großen Wasserableitungen im Land bleiben ein Jahr länger als vorgesehen in Südtiroler Hand. Am Montag stimmt der Senat über das sogenannte Konkurrenzgesetz ab, in dem die Neuvergabe der Wasserkonzessionen enthalten ist. Jene in Südtirol wären Ende kommenden Jahres verfallen, werden nun aber an die restlichen Konzessionen auf dem Staatsgebiet angepasst. Und die verfallen erst Ende 2024.