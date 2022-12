Strom in Großbritannien wegen Kälte teuer und knapp

Europas Windräder liefern derzeit weniger Strom

Es habe sich ein perfekter Sturm zusammengebraut, schrieb der Refinitiv-Analyst Gabriele Martinelli auf LinkedIn. „Wir erwarten eine Versorgungslücke von 2-8 Gigawatt in Frankreich und eine extrem angespannte Situation auch in Belgien und Großbritannien“, prognostizierte Martinelli am Wochenende für Montag und Dienstag. Er schloss auch Lastabwürfe, also gezielte Abschaltungen von Großabnehmern, nicht aus.Frankreich dürfte den befürchteten Engpass durch ein Hochfahren der Atomkraftwerke und hohe Stromimporte vorerst abgewendet haben. Martinelli zufolge liefern die französischen Atommeiler erstmals seit März wieder über 40 Gigawatt an Leistung. „Ohne diesen Atomstrom hätten wir diese Woche in Europa bizarre Preisspitzen erlebt“, sagte der dänische Ökonom und Podcaster Andreas Steno Larsen.Frankreich muss wegen Reparaturen in seinen Atomkraftwerken derzeit großen Mengen an Strom aus den Nachbarländern importieren. Normalerweise exportiert das Land Strom.Wie Martinelli erklärt, liefern auch die Windräder in Europa derzeit weniger Strom als normalerweise um diese Jahreszeit. In Großbritannien seien es nur rund 2 Gigawatt, 9 Gigawatt unter dem Normwert. Und die Wasserkraft leidet noch unter den Auswirkungen der Jahrhundertdürre in Europa diesen Sommer.„Die hydrologische Situation hat sich nach der schweren Dürre dieses Sommers noch nicht wieder normalisiert“, so der Analyst insbesondere mit Blick auf Frankreich. Die Folge sei, dass die Gaskraftwerke in Großbritannien und Frankreich diese Woche in den Spitzenzeiten auf Volllast laufen werden.