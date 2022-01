Strompreise: „Die Politik muss handeln“

Dass die Energiepreise steigen werden, war angekündigt. Aber dass die Erhöhungen zum Vorjahr gleich über 100 Prozent ausmachen, sorgt aktuell für großen Unmut unter Südtirols Wirtschaftstreibenden.„Die hohen Strompreise stellen für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen eine riesige Herausforderung dar, besonders für die kleinen Familienbetriebe“, betont der Präsident des Handwerkerverbandes lvh, Martin Haller.„Es ist unverständlich und nicht nachvollziehbar, warum auf dem freien Markt solche Systeme entstehen und bestehen können“, gibt Haller zu bedenken.Viele Unternehmen würden zudem zu den zusätzlichen Steuererhöhungen und Preisanstiegen nun die auch noch ausufernden Strompreise beklagen und fordern Gegenmaßnahmen von der Politik. Abgaben und Umlagen auf den Strompreis müssten unbedingt gesenkt werden, so der Tenor vieler Betriebsinhaber„Wir benötigen verlässliche Rahmenbedingungen bei der Energieversorgung, die nicht unsere wirtschaftlichen Leistungen abstrafen“, so Haller. „Wir möchten im Energieprozess bei der ökologischen und digitalen Transformation der Geschäftsprozesse nicht nur Schritt halten, sondern langfristig erfolgreich sein und unseren Beitrag leisten.“So langsam entstehe aber der Eindruck, dass die Energiewende ohne die Wirtschaft stattfinden soll“, so der lvh-Präsident.

