Stundung der Kredite: So ändern sich die Raten

Für die Verbraucher gibt es verschiedenen Möglichkeiten, die Raten hinauszuschieben (zu „stunden“) oder zu verringern. Da es hier doch um viel Geld geht, hat die Verbraucherzentrale Südtirol die einzelnen Optionen genauer unter die Lupe genommen und an einem Musterbeispiel durchgerechnet.Die lokalen Banken (Raiffeisenkassen, Sparkasse, Volksbank) haben in einer gemeinsamen Presseaussendung 2 Möglichkeiten für Finanzierungen mit mittel/langer Laufzeit vorgestellt: zum einen könne man die Raten um 12 Monate stunden, gleichzeitig oder alternativ können die Darlehen um 24 Monaten verlängert werden. Was nicht genau beschrieben wurde: wie mit den Zinsen verfahren wird, die im 12-Monatszeitraum anfallen (sind diese gleich zu bezahlen? werden diese über die Restlaufzeit „aufgeteilt“?). Eine Rückfrage der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) bei den d3 rei Bankinstituten ergab, dass die Banken hier unterschiedlich verfahren: Volksbank und Sparkasse stunden die Gesamtrate, die Raikas wollen im Stundungszeitraum hingegen die Zahlung der Zinsquote.Diese Möglichkeiten haben Schuldner mit Darlehen bis zu 250.000 Euro und einem ISEE-Indikator unter 30.000 Euro (für Arbeitnehmer), falls ein Verlust der Arbeitsstelle vorliegt, die Arbeitszeit wesentlich reduziert wurde, eine hohe Invalidität eintritt o.ä., oder, für Selbstständige, die Einnahmen um mehr als 33 Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Trimester gesunken sind.Hier können für einen Zeitraum von 18 Monaten nur die Zinsen bezahlt werden, wobei der Fonds 50 Prozent dieser Zinskosten trägt.Wohnbaudarlehen von 250.000 Euro, Dauer 25 Jahre, vor 5 Jahren aufgenommen, Zinssatz 1,50 Prozent, monatliche Rate 999,84 EuroGesamtkosten Normalfall: 299.952,24 Euro.„Die lokalen Banken haben sicherlich sein starkes Signal an die Familien in Südtirol geschickt“ bestätigt VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer. „Wer um Stundung anfragt, hat selten ein klares Bild davon, wie sich die Zahlungsströme des Darlehens ändern werden. Daher sollten die Banken, nachdem die erste Anfrage auf Stundung eingegangen ist, den Betroffenen einen detaillierten, neuen Tilgungsplan zukommen lassen, und erst in diesem Moment sollte die Entscheidung getroffen werden. Es ist klar, dass diese einen nicht unerheblicher Mehraufwand für die Banken darstellt“ meint Bauhofer. „Dennoch ist dies bei den fraglichen Summen unserer Ansicht nach die einzig transparente Vorgehensweise, die auch beide Parteien vor unliebsamen Nachwehen zu schützen vermag“.

pm/zor