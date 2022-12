Suche nach Arbeitskräften: „Benefits deutlich machen“

Michael Oberhofer: Das Besondere unseres Jobportals ist einerseits die denkbar einfache Handhabung des Backends, andererseits die authentische, also wiedererkennbare Darstellung des Betriebs. Außerdem stellen wir den Unternehmen Widgets zur Verfügung, die sie auf ihrer Website einbauen können, wo dann alle freien Stellen ebenfalls übersichtlich aufgelistet werden.Oberhofer: joobz.it wurde gemeinsam mit internationalen Recruiting- und HR-Profis, IT-Fachleuten und Südtiroler Unternehmen entwickelt, wir haben das Portal also wirklich in Hinblick nicht nur auf Userfreundlichkeit, sondern auch auf die wahren Bedürfnisse von Arbeitssuchenden und Arbeitgebern konzipiert. Die Jobsuche ist denkbar einfach, wir bieten wissenswerte Hintergrundinformationen über Südtiroler Unternehmen und den Arbeitsmarkt als solchen, stellen den Arbeitgeber des Monats vor und garantieren zudem eine große Marketingreichweite, denn neben dem Portaleintrag sind wir auch auf den Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram und LinkedIn präsent. All diese Features werden in den kommenden Monat noch weiter ausgebaut.Oberhofer: Im Moment sind es mehrere tausend.Oberhofer: Keinesfalls als Risiko, denn der Fachkräftemangel bedeutet ja auch, dass ich als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer eine größere Wahl habe – und dann gerade das für mich am besten Geeignete finden will, also ein Unternehmen, das mir viel bietet und dem ich viel bieten kann. Wählerisch sind junge Arbeitssuchende ja nicht deswegen, weil sie alles haben wollen, ohne etwas zu geben, sondern im Gegenteil: weil sie sich mit ihren oft sehr hohen Qualifikationen auch beim richtigen Unternehmen einbringen wollen. Dazu braucht man Vergleichswerte, und die bietet ein Jobportal wie joobz.it.Oberhofer: Unverzichtbar sind Benefits, die müssen in jedem Fall benannt werden, es ist wichtig, dass junge Leute wissen, dass man sich auch um ihr Wohlbefinden und ihre Work-Life-Balance kümmert. Und eine gute, ansprechende Jobbeschreibung, die ersichtlich macht, worum es bei der Arbeit inhaltlich geht – denn Arbeitssuche ist heute in erster Linie Sinnsuche, nicht mehr nur Geldverdienen.