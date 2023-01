Südtirol: 15.988 Renten, die nicht reichen

13.807 Renten zur Gänze aufgestockt: „Handelt sich um Notfälle“

13.272,6 Euro brutto betrug im Vorjahr die durchschnittliche Jahresrente, die ein Pensionist in Südtirol erhalten hat. Durchschnittlich wohl gemerkt! Über 30.000 Rentner im Land erhalten nämlich monatlich gerade einmal die Mindestrente – oder noch weniger. Diese belief sich im Vorjahr auf 535,30 Euro. „Das ist jene monatliche Summe, auf die der Staat aufgebessert hat. Die tatsächlichen Niedrigrenten liegen nämlich vielfach sogar noch darunter“, weiß Renzler.Er warnt aber davor, die gesamten 30.000 Betroffenen in einen Topf zu werfen und alle als notleidend einzustufen. „49 Prozent der Mindestrentner sind nämlich ehemalige Selbständige oder Bauern, die im Laufe ihres Arbeitslebens wenig Steuern eingezahlt haben oder, im Fall der Bauern, selbst wenn sie gewollt hätten, nicht mehr einzahlen durften“, so Renzler.Ganz anders sehe es bei ehemaligen Lohnabhängigen aus. Insgesamt 15.988 Pensionisten im Land hat das Renten- und Vorsorgeinstitut NIFS/INPS im Vorjahr eine Mindestrente ausbezahlt. 13.807 Renten wurden zur Gänze aufgestockt, 2181 zum Teil. Alleinstehende Mindestrentner dürfen zwar ein zusätzliches Einkommen von maximal 6816,55 Euro pro Jahr haben. Dieselbe Summe gilt auch für verheiratete Mindestrentner. Bei ihnen darf das gemeinsame Einkommen mit jenem des Ehepartners dann insgesamt aber 20.449,65 Euro brutto nicht überschreiten. Bei den hohen Wohn- und Lebenshaltungskosten im Land tun sich diese Menschen schwer, über die Runden zu kommen.„Bei den Fällen, in denen aufgestockt wird, handelt es sich zweifelsohne um Notfälle, die unbedingt einer Unterstützung bedürfen“, so Renzler. Eine Unterstützung, die diese Menschen auch erhalten – vorausgesetzt sie suchen darum an. So zahlt das Land die Differenz von der Mindestrente – durch den Inflationsausgleich beträgt sie seit 1. Jänner 571 Euro – und dem Lebensminimum von 688 Euro.Dazu kommt noch eine Unterstützung bei Miet- und Mietnebenkosten. „Auf die viele der Mindestrentner aber keinen Anspruch haben, da sie eine Wohnung besitzen“, sagt Renzler. Eine Wohnung, die aber allein mit der Mindestrente bzw. dem Lebensminimum kaum erhalten werden kann. Die enorm gestiegenen Heizkosten müssen diese Menschen, abgesehen von der einmaligen Landesbeihilfe von 200 Euro, in solchen Fällen nämlich ganz ohne Hilfe der öffentlichen Hand stemmen. Eine dringend nötige Anpassung der Sozialleistungen des Landes sei laut Renzler für dieses Jahr derzeit dennoch nicht geplant.Kleine Rente, große Schwierigkeiten: Gerade Mindestrentner wissen nicht mehr, wie sie für Strom, Heizung und andere Fixkosten aufkommen sollen. Das ist Anlass für STOL nachzufragen: Wie sehen Sie das? Haben auch Sie mit Geldsorgen zu kämpfen? Und: Haben Sie Lösungsvorschläge an Entscheider in Wirtschaft und Politik? Dann schreiben Sie uns! Mehr erfahren Sie hier.