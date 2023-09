Südtirol bei Forschung weit abgeschlagen

Trentino gibt deutlich mehr für F&E aus

Konkret belief sich die F&E-Quote im erfassten Zeitraum, dem Jahr 2021, auf nur 0,91 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist vor allem deshalb bedenklich, weil sie als wesentlicher Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit einer Region gilt. Die Ausgaben in F&E sind im Vergleich zum Jahr 2020 sogar leicht zurückgegangen, und zwar um 1,3 Prozent. Insgesamt betrugen sie laut Astat 213,7 Millionen Euro.121,9 Millionen Euro (57 Prozent) davon entfielen auf Südtiroler Unternehmen, 57,1 Millionen (26,8 Prozent) auf öffentliche Körperschaften und 34,6 Millionen Euro auf Universitäten und Forschungseinrichtungen (16,2 Prozent).Das Trentino liegt bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich vorne (320,1 Millionen Euro). 2021 vergrößerte sich der Abstand zu Südtirol sogar. In allen Teilbereichen (Unternehmen, öffentliche Körperschaften und Universitäten) hat Südtirol weniger in Forschung investiert als die Nachbarprovinz.Im Bundesland Tirol bewegte sich die F&E-Quote im Jahr 2021 bei knapp unter 3 Prozent, der EU-Schnitt betrug 2,26 Prozent. Europäischer Spitzenreiter ist bereits seit mehreren Jahren Schweden (3,36 Prozent), vor Belgien (3,22 Prozent).