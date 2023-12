Südtirol bei italienischen Urlaubern beliebte Destination zu Silvester

20 Prozent der italienischen Urlauber werden ins Ausland fahren. Besonders beliebte Ziele sind Spanien, Frankreich und Deutschland. Viele bleiben aber innerhalb Italiens. Die beliebtesten Urlaubsregionen über Silvester sind Apulien, Trentino-Südtirol, Lombardei, Venetien und Latium.Pro Kopf wollen italienische Urlauber dafür im Schnitt 440 Euro ausgeben. Insgesamt sollen damit in Italien über Silvester rund 4,5 Milliarden Euro umgesetzt werden, wie „Confcommercio“ in einer Aussendung berichtet.Südtirol ist nicht nur wegen seiner bezaubernden Winterlandschaft so beliebt, sondern auch wegen der zahlreichen Veranstaltungen, die am Silvestertag organisiert werden. Hier finden Sie eine Übersicht über einige Veranstaltungen.