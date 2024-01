Südtirol bei Silvesterurlaub beliebteste Destination

Milliardengeschäft über Silvester

Silvester ist in Italien eine der beliebtesten Feiertage, um zu verreisen: 10,6 Millionen Italiener sind anlässlich des Jahreswechsels in den Urlaub gefahren – eine Million mehr als im Vorjahr.Laut Umfrage von Confcommercio machte der größte Teil der Befragten Urlaub im eigenen Land. 40 Prozent sehnten sich, Silvester in den verschneiten Bergen zu verbringen. Die beliebtesten Regionen waren dabei Trentino-Südtirol, gefolgt von der Lombardei und Piemont. 27 Prozent gaben bei der Umfrage an, eine Stadt zu besuchen. 16 Prozent zog es ans Meer.Die Umfrage macht auch deutlich: Der Urlaub zum Jahreswechsel ist für viele nur ein kurzer Trip. Ungefähr die Hälfte gab an, höchstens 2 Nächte zu bleiben. Nur 15 Prozent blieben mehr als 6 Tage.Rund 340 Euro pro Kopf hatten Italiener für ihren Silvestertrip ausgegeben. Die Gesamtausgaben belaufen sich damit auf 3,6 Milliarden Euro.Auch in Südtirol gaben zuvor viele Hoteliers bekannt, dass die Feiertage oftmals Monate im Voraus ausgebucht sind. Lesen Sie hier mehr.