Laut jüngster Auswertung wurden 2024 insgesamt 258 Millionen Euro für betriebsinterne Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten ausgegeben. Das entspricht einem Plus von 21 Prozent gegenüber 2023. Den größten Anteil entfielen mit 148 Millionen Euro auf die Unternehmen, weitere 67 Millionen Euro auf öffentliche Körperschaften und Non-Profit-Organisationen sowie 42 Millionen Euro auf die Universität. Besonders dynamisch entwickelte sich die Forschungstätigkeit der Unternehmen, deren Ausgaben binnen eines Jahres um 34 Prozent zulegten. Insgesamt waren 4.223 Personen im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.<h3>\r\nF&E-Quote bei 0,76 Prozent<\/h3>Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Forschungsintensität des Landes niedrig. Die sogenannte F&E-Quote, also die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gemessen am Bruttoinlandsprodukt, lag 2024 bei lediglich 0,76 Prozent. Damit bleibt Südtirol sowohl deutlich unter dem EU-Zielwert von drei Prozent als auch hinter den direkten Nachbarn zurück. Im Trentino beträgt die Quote 1,58 Prozent, in Nordtirol sogar 2,91 Prozent.<BR \/><BR \/>Dass Südtirol bei Forschung und Entwicklung seit Jahren hinterherhinkt, gilt als strukturelles Problem. Ein wesentlicher Grund liegt in der kleinteiligen Wirtschaftsstruktur des Landes. Während im Trentino und in Nordtirol mehrere größere Unternehmen angesiedelt sind, wird die Südtiroler Wirtschaft vor allem von kleinen und mittleren Betrieben geprägt. Diese verfügen oft nicht über die personellen und finanziellen Ressourcen, um umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte voranzutreiben.