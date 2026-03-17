Die Lebenshaltungskosten in Südtirol steigen weiter: Im Februar 2026 haben sich die Verbraucherpreise erneut erhöht und zeigen eine leicht beschleunigte Inflation. Wie die Daten belegen, kletterte der Gesamtindex für private Haushalte im Vergleich zum Jänner um 0,8 Prozent. <BR \/><BR \/>Im Jahresvergleich liegt die Teuerung nun bei plus 1,8 Prozent – ein deutlicher Anstieg gegenüber den plus 1,4 Prozent im Vormonat.<BR \/><BR \/>Ein ähnliches Bild ergibt sich auch ohne Berücksichtigung von Tabakwaren, was darauf hindeutet, dass der Preisanstieg breit gestreut ist.<h3>\r\nDeutliche Sprünge bei Genuss und Mobilität<\/h3>Im Monatsvergleich stachen vor allem einige Bereiche heraus:<BR \/>Am stärksten verteuerten sich alkoholische Getränke und Tabakwaren (plus 2,1 Prozent). Dahinter folgen Gaststätten und Beherbergungsbetriebe (plus 1,6 Prozent) sowie der Bereich Verkehr (plus 1,5 Prozent).<BR \/><BR \/>Auffällig: Kein einziger Ausgabenbereich verzeichnete Rückgänge. Einige wichtige Posten blieben immerhin stabil – darunter Lebensmittel, alkoholfreie Getränke, Haushaltsausstattung und Bildungsdienstleistungen.