Insgesamt sind sieben Südtiroler Hotels unter den Top Ten vertreten – neben den beiden Spitzenreitern auch das „Lake Spa Hotel Seeleiten“ in Kaltern (Platz 5), das „Fayn garden retreat hotel“ in Algund (Platz 6), das Hotel „Giardino Marling“ (Platz 7), das „Feldhof DolceVita Resort“ in Naturns (Platz 8) und das „Weinegg Wellviva Resort“ in Eppan (Platz 10). Nur Nordtirol und Bayern konnten mit je einem Haus dazwischenfunken.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216599_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Award wird seit fünf Jahren vergeben und unterscheidet sich von vielen anderen Rankings: Entscheidend sei nicht die Hochglanzpräsentation, sondern die Kombination aus Ausstattung und tatsächlicher Gästezufriedenheit, teilt „wellness-hotel-info“ mit. Dafür wurden Bewertungen auf Google, TripAdvisor, HolidayCheck und „wellness-hotel.info“ ausgewertet. Um Manipulationen zu verhindern, komme ein „No-Fake-Faktor“ zum Einsatz, der gekaufte oder geschönte Bewertungen neutralisiere. <BR \/><BR \/>„Entscheidend ist, ob ein Hotel über Jahre hinweg zufriedene Gäste hat. Nur so kommt man ins Spitzenfeld“, heißt es von „wellness-hotel.info“.<h3>\r\n200 Betriebe in Südtirol<\/h3>Wichtig: Das Ranking bezieht sich ausschließlich auf Hotels, die auf der Plattform „wellness-hotel.info“ gelistet sind – aus Südtirol sind das derzeit rund 200 Betriebe. Es handelt sich daher nicht um eine vollständige Marktübersicht, sondern um ein Ergebnis innerhalb dieses Pools.