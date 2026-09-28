<BR \/>Zwischen 2019 und 2025 sank die Zahl der Bars in Italien von 169.800 auf 145.700. Das ist ein Minus von rund 24.000 Betrieben beziehungsweise 14 Prozent, wie aus der Studie hervorgeht. Die Wertschöpfung, die dadurch verloren geht, von Konsum über Anstellung bis hin zu Steuern, wird auf 7,2 Milliarden Euro geschätzt.<h3>\r\nSüdtirol: Besser als der staatlichen Schnitt<\/h3>Vom Rückgang betroffen sind alle Regionen. Besonders hart trifft es die Marken mit einem Minus von 25 Prozent sowie Latium mit 23,9 Prozent. Allein in Rom musste in den vergangenen sechs Jahren drei von zehn Bars für immer ihre Türen schließen.<BR \/><BR \/>Von solchen Werten ist Südtirol zwar noch entfernt, doch auch hier zeigt der Trend nach unten. Wie Confesercenti Alto Adige in einer Aussendung mitteilt, ging die Zahl der Betriebe von 1.302 im Jahr 2019 auf 1.149 im Jahr 2025 zurück. Das entspricht einem Minus von 153 Unternehmen beziehungsweise 11,8 Prozent. Allein in Bozen verschwanden 35 Bars vom Markt.<BR \/><BR \/>Mit jeder Schließung, so warnt der Verband, gehen nicht nur Arbeitsplätze verloren. Weniger Bars bedeuten auch weniger Treffpunkte, eine geschwächte Nahversorgung und eine geringere soziale Kontrolle in den Vierteln.<h3>\r\nHohe Kosten, wenig Personal, andere Konsumgewohnheiten<\/h3>Als Ursachen nennt der Verband steigende Energie-, Rohstoff-, Miet- und Personalkosten. Hinzu kommen veränderte Konsumgewohnheiten, die sinkende Kaufkraft vieler Haushalte sowie Schwierigkeiten bei der Betriebsnachfolge und Personalsuche. Auch bürokratische Auflagen belasteten die Unternehmen zunehmend.<BR \/><BR \/>Vor diesem Hintergrund wirbt Confesercenti für eine Volksinitiative zur Förderung des Handels und der Nahversorgung sowie für Maßnahmen zur Belebung der Orts- und Stadtzentren.<BR \/><BR \/>In Südtirol gibt es bereits eine Landesförderung für Nahversorger, von der sowohl Handelsbetriebe als auch Gastronomiebetriebe profitieren können.