„Südtirol ist ein Billiglohn-Land, 2023 muss endlich etwas getan werden“

Die Bürger in Südtirol ächzen unter den hohen Lebenshaltungskosten. „Die Lebensmittelpreise sind stark gestiegen in den vergangenen Monaten“, sagt Tschenett zu STOL.Aber nicht nur diese: Die Strom- und Gaspreise befänden sich seit Monaten auf einem Hoch, hinzu kämen die hohen Treibstoffpreise, sowie die Mieten und Kondominiums-Spesen, sagt Tschenett.„Viele Bürger schaffen das einfach nicht mehr“, so der Gewerkschafter. Seiner Meinung nach gebe es nur eine Lösung: „Die Löhne müssen endlich steigen, in allen Bereichen.“Tschenett wird deutlich: „Südtirol ist ein Billiglohn-Land.“ Es würden sich nicht nur Arbeitskräfte mit geringer Qualifikation schwer tun über die Runden zu kommen, sondern auch Akademiker.„Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn viele Studenten nach ihrem Studium im Ausland bleiben und nicht nach Südtirol zurückkommen“, sagt Tschenett. „Uns rufen viele Eltern an, die klagen, dass ihre Söhne und Töchter nach dem abgeschlossenen Studium meist nur einen prekären Arbeitsvertrag bekommen, zudem mit einem äußerst niedrigen Lohn.“„Wenn es in Südtirol schon so hohe Lebenshaltungskosten gibt, dann müssen endlich auch die Löhne steigen“, fordert der Gewerkschafter.Er fordert daher, dass einerseits „endlich die Kollektivverträge erneuert werden“ und andererseits, dass in allen Verträgen bereichsübergreifend ein provinzielles Lohnelement hinzugefügt werde. Will heißen: „Man kann die Löhne in Südtirol nicht mit jenen im restlichen Italien vergleichen, da das Leben bei uns teurer ist. Also müssen unserer Leute auch mehr verdienen.“Diese Forderung werde er gemeinsam mit anderen Gewerkschaften in den kommenden Tagen auch der Politik und den Arbeitgeberverbänden unterbreiten.Laut Statistikinstitut Istat sind die Verbraucherpreise im Vorjahr so stark gestiegen wie seit dem Jahr 1985 nicht mehr (Hier lesen Sie mehr dazu).