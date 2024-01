Südtirol ist eine der gastfreundlichsten Regionen weltweit

„Qualität statt Übertourismus“

Gastfreundlichste Regionen weltweit ■ Platz Eins: Perthshire, Großbritannien ■ Platz 2: Penghu, Taiwan ■ Platz 3: Boyacá, Kolumbien ■ Platz 4: Trentino-Südtirol, Italien ■ Platz 5: Los Lagos, Chile ■ Platz 6: Erongo, Namibia ■ Platz 7 Otago, Neuseeland ■ Platz 9 Asturien, Spanien ■ Platz 10: Frisland, Niederlande

Vor Südtirol landeten in der Rangliste nur Boyacá in Kolumbien (Platz 3), Penghu in Taiwan (Platz 2) und die Grafschaft Perthshire in Schottland (Platz Eins).Bei den gastfreundlichsten Städten belegte Arraial da Ajuda in Brasilien den ersten Platz. Es folgen dahinter Ermoupoli in Griechenland und Viana do Castelo in Portugal.Ausgezeichnet wurden neben den Regionen und Städten auch die am besten bewerteten Unterkünfte. Italien ist dabei zum siebten Mal in Folge das Land mit den meisten Preisträgern (181.012), gefolgt von Spanien (125.611), Frankreich (124.361), Deutschland (86.910) und dem Vereinigten Königreich (74.754).Vergleicht man zwischen den Unterkunftsarten, so haben Ferienwohnungen weltweit am meisten Auszeichnungen erhalten. Ferienhäuser belegen den zweiten Platz, gefolgt von Hotels.Anlässlich der Auszeichnung meldete sich auch Landeshauptmann Arno Kompatscher zu Wort: „Es ist eine Auszeichnung, die das Ergebnis der hervorragenden Arbeit und Erfahrung jedes einzelnen unserer Beherbergungsbetriebe ist“. Gemeinsam setze man sich für einen Tourismus ein, der zunehmend auf Qualität und nicht auf Übertorismus basieren sollte.„Das bedeutet, dass wir auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen und die Nachhaltigkeit des Erlebnisses in sozialer, kultureller und ökologischer Hinsicht berücksichtigen. Nur so kann ein Urlaub in Südtirol auch in Zukunft authentisch sein und von unseren Gästen so geschätzt werden“, sagte Kompatscher.Auf Grundlage von über 309 Millionen verifizierten Kundenbewertungen hat das Reiseportal die 12. „Traveller Review Awards“ vergeben. Ausgezeichnet wurden von den 1,4 Millionen registrierten Unterkünften in 221 Ländern nur jene, die eine durchschnittliche Bewertung von 8 auf einer Skala von 10 erreichten.