Südtirol hat gewählt – und zwar mit beeindruckender Beteiligung: 202.856 Stimmen wurden bei der Initiative „Mein Lieblingsgeschäft 2026“ abgegeben. Damit zeigt sich deutlich, wie stark die Bevölkerung mit ihren lokalen Geschäften verbunden ist. Hinter der Aktion steht der Wirtschaftsverband hds, unterstützt vom Land Südtirol. Ziel ist es, die Bedeutung des lokalen Handels als Nahversorger, sozialer Treffpunkt und identitätsstiftender Faktor in den Gemeinden hervorzuheben.<BR \/><BR \/>Zwischen dem 10. März und dem 19. April konnten alle Interessierten einmal täglich für ihr persönliches Lieblingsgeschäft abstimmen. Insgesamt 500 Betriebe aus 84 Gemeinden stellten sich dem direkten Vergleich – ein landesweiter Wettbewerb, der auf große Resonanz stieß.<BR \/>Nun steht die entscheidende Phase bevor: Die fünf stimmenstärksten Geschäfte haben sich für das große Finale qualifiziert. <BR \/><BR \/><b>Bis zum 28. Mai ist die Bevölkerung erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und den endgültigen Sieger zu bestimmen. Zur Wahl stehen:<\/b><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74810712_listbox" \/><BR \/><BR \/>Das Geschäft mit den meisten Stimmen wird am 4. Juni im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im Hauptsitz des hds in Bozen offiziell zu „Südtirols Lieblingsgeschäft 2026“ gekürt.<BR \/><BR \/>Auch für die Wählerinnen und Wähler lohnt sich die Teilnahme: Unter allen, die im Finale abstimmen, werden drei Einkaufsgutscheine „monni BON“ verlost.<BR \/><BR \/>Bereits entschieden ist, welche Geschäfte in den einzelnen Bezirken die meisten Stimmen erhalten haben. In den vergangenen Tagen wurden die regionalen Gewinner ausgezeichnet:<BR \/><BR \/>La Culla Baby-Land in Bozen (Bozen Stadt), Optik Zublasing in Eppan (Bozen Land), Brugnara Eisenwaren und Haushaltsartikel in Meran (Burggrafenamt), Dorfladen Laatsch (Vinschgau), Schmid & von Bosio in Brixen (Eisacktal\/Wipptal) sowie Eurospar Trebo in St. Vigil\/Enneberg (Pustertal\/Gadertal).<BR \/><BR \/>Weitere Informationen zu den Finalisten sowie die Möglichkeit zur Stimmabgabe finden sich online unter <a href="https:\/\/www.lieblingsgeschaeft.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.lieblingsgeschaeft.it<\/a>.