<BR \/>Südtirol gilt seit jeher als wirtschaftliches Einfallstor für österreichische Firmen, die in Italien Fuß fassen wollen. Rund ein Drittel aller österreichischen Niederlassungen in Italien hat seinen Firmensitz in der Region Trentino-Südtirol, wie die Daten der Wirtschaftskammer Österreich zeigen. Seit 20 Jahren werden die Betriebe dabei vom Außenwirtschaftsbüro Bozen, Teil des „Advantage-Austria“-Netzwerks, unterstützt.<BR \/><BR \/>„Südtirol ist für Österreich ein besonders wichtiger Wirtschaftsraum – geografisch, kulturell und wirtschaftlich eng verbunden. Die Region ist Brücke und Bindeglied zwischen Nord und Süd und steht für Innovationskraft, Qualität und Nachhaltigkeit“, betonte Christoph Plank, Head of „Advantage-Austria Italia“, anlässlich des runden Jubiläums.<BR \/><BR \/>Das Außenwirtschaftsbüro kooperiert eng mit der Handelskammer Bozen, in der es auch seinen Sitz hat. „Die langjährige, bewährte Zusammenarbeit ermöglicht es, Unternehmen nördlich und südlich des Brenners schnell und unkompliziert zu unterstützen und miteinander in Kontakt zu bringen“, unterstreicht Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen. <h3>\r\nStarke Kapital- und Lieferverflechtungen<\/h3>Zwischen Südtirol und Österreich herrscht seit Jahren ein reger Außenhandel. Für Südtirol ist das Nachbarland nach Deutschland der zweitwichtigste Handelspartner, und umgekehrt ist die Region für viele österreichische Betriebe ein bedeutender Absatzmarkt.<BR \/><BR \/>Die Rezession in Österreich hat jedoch auch im Außenhandel Spuren hinterlassen: Die österreichischen Exporte nach Südtirol sanken 2024 um 12,7 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, die Importe Österreichs aus Südtirol gingen um 5,4 Prozent auf 779 Millionen Euro zurück.<BR \/><BR \/>Neben starken Lieferbeziehungen gibt es auch intensive Kapitalverflechtungen: In Südtirol bestehen österreichische Beteiligungen an über 700 Firmen – das entspricht 37 Prozent aller österreichischen Beteiligungen in Italien. Umgekehrt halten mehr als 60 Südtiroler Firmen Beteiligungen an österreichischen Unternehmen.<BR \/><BR \/>Das „Advantage-Austria“-Netzwerk der Wirtschaftskammer Österreich unterhält in Italien insgesamt vier Büros: neben Bozen auch in Mailand, Padua und Rom.