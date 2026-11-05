Die im Oktober durchgeführte Umfrage zeigt einen Rückgang des Konsumklimaindex um 3,0 Punkte gegenüber der vorangegangenen Umfrage im Juli. Der Index liegt nun bei minus 16,3 Punkten.<BR \/><BR \/>Als Grund für den Rückgang nennt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) die hohen Energiekosten. Diese belasten die finanzielle Lage vieler Haushalte. Auch die Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft in den kommenden Monaten haben sich leicht verschlechtert. Die Kaufabsichten für langlebige Konsumgüter, wie Haushaltsgeräte und Möbel, bleiben hingegen gegenüber der letzten Erhebung unverändert.<h3>\r\nKonsumlaune geht in ganz Europa zurück<\/h3>Die Entwicklung in Südtirol entspricht dem europaweiten Trend. In der Europäischen Union fiel der Konsumklimaindex im Oktober gegenüber Juli um vier Punkte auf minus 18,3. Auch in Italien trübte sich die Verbraucherstimmung deutlich ein: Dort sank der Wert um 4,6 Punkte auf minus 24,2.<BR \/><BR \/>In Österreich ging der Index um 2,3 Punkte auf minus 21,3 zurück. Deutschland bildet eine Ausnahme: Dort blieb das Konsumklima nahezu stabil. Mit minus 14,2 Punkten liegt der Index zudem leicht über dem Südtiroler Wert.<BR \/><BR \/>„Der starke Anstieg der Energiepreise trifft sowohl die Südtiroler Unternehmen als auch die Haushalte“, kommentiert Handelskammer-Präsident Michl Ebner die Ergebnisse. „Es ist entscheidend, die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten zu stützen und den Kostenanstieg für besonders betroffene Betriebe abzufedern, um einen starken Inflationsanstieg zu vermeiden, der sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken würde.“