Südtirol-Urlaub: Österreich erlaubt Deutschen und Schweizern Durchfahrt

„Dass Österreich die Durchreise von deutschen Gästen nach Südtirol behindern würde, ist ein Märchen, das von manchen offenbar gezielt verbreitet wird“, kritisierte Gahr nach einem Bericht des Tagblatts Tageszeitung „Dolomiten“.Der Südtiroler Tourismuslandesrat Arnold Schuler zeigte sich laut „Dolomiten“ erfreut darüber, dass der Südtirol-Urlaub „Stand heute“ gesichert sei.Unklar sei allerdings noch, ob deutsche Gäste schon mit der Grenzöffnung am 3. Juni über den Brenner kommen dürfen. Schließlich gelte in Deutschland selbst noch bis 14. Juni eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen. Schuler wies aber darauf hin, dass in vielen deutschen Bundesländern die Quarantänepflicht für Rückreisende bereits aufgehoben sei.Österreich verlangt von Einreisenden noch bis mindestens Monatsende ein aktuelles negatives Coronatest-Ergebnis oder verpflichtet sie zu 14-tägiger Heimquarantäne. Mit Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein ist eine Grenzöffnung ab 15. Juni vereinbart, auch die östlichen Nachbarländer Tschechien, Slowakei und Ungarn sollen folgen. Italien und Slowenien ärgern sich darüber, dass Österreich in ihre Richtung bisher noch zurückhaltend ist.Der italienische Außenminister Luigi Di Maio will deshalb am heutigen Montag mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg telefonieren. Wie es aus dem Außenministerium gegenüber der APA hieß, ist das Gespräch für 18.00 Uhr angesetzt, könnte sich aber noch verschieben. Slowenischen Angaben zufolge ist für Montag auch ein Telefonat von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit seinem slowenischen Amtskollegen Ales Hojs geplant. Aus dem Innenministerium war dafür von der APA am Montag noch keine Bestätigung zu erhalten.

d/apa