In der Nachbarprovinz Trient legte das BIP um 0,6 Prozent zu. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Provinzen sieht der Bericht im Arbeitsmarkt: Während die Beschäftigung in Südtirol stabil blieb und die Arbeitslosenquote auf 1,5 Prozent sank, ging die Zahl der Beschäftigten im Trentino um 0,9 Prozent zurück. Dort stieg die Arbeitslosenquote auf 2,4 Prozent.<BR \/><BR \/>In beiden Provinzen wurde das Wachstum vor allem vom privaten Konsum und den öffentlichen Investitionen getragen. Steigende Touristenzahlen und leicht höhere Haushaltseinkommen stützten die Nachfrage. Gebremst wurde die Entwicklung hingegen durch rückläufige Exporte und eine verhaltene private Investitionstätigkeit. Die Ausfuhren sanken inflationsbereinigt um 1,4 Prozent.<h3>\r\nPositive Aussichten in der Industrie<\/h3>In der Südtiroler Industrie mehren sich unterdessen die Anzeichen einer Erholung. Die Umsätze entwickelten sich positiv, mehr als 80 Prozent der Unternehmen rechnen für 2026 mit stabilen oder steigenden Erlösen. Bei den Investitionen bleiben die Betriebe allerdings zurückhaltend und halten an den bereits Ende 2025 geplanten Kürzungen fest.<BR \/><BR \/>Auch die Kreditentwicklung zeigt eine gewisse Belebung. Die Bankkredite an Südtiroler Unternehmen stiegen um 3,0 Prozent, besonders deutlich bei tourismusnahen Dienstleistungen. Kleinere Betriebe verzeichneten dagegen weiterhin rückläufige Kreditvolumen. Die Finanzierung blieb vergleichsweise teuer: Kredite für die laufende Liquidität kosteten durchschnittlich 4,6 Prozent, Investitionskredite 4,1 Prozent.<h3>\r\nHaushalte: Reales Einkommen wächst gering<\/h3>Die privaten Haushalte konnten ihr verfügbares Einkommen real um 0,8 Prozent steigern, die Konsumausgaben legten um 0,7 Prozent zu. Auch die Verschuldung nahm zu: Konsumkredite stiegen um 4,2 Prozent, Wohnbaukredite um 2,5 Prozent.<BR \/><BR \/>Insgesamt blieb die Kreditqualität solide. Der Anteil neuer Problemkredite sank auf 0,7 Prozent, jener der notleidenden Kredite auf 2,6 Prozent. Die Einlagen von Haushalten und Unternehmen wuchsen um 3,3 Prozent. Besonders kräftig legte zudem das Wertpapiervermögen der Haushalte zu – um 19,2 Prozent, vor allem dank höherer Bestände an Investmentfonds und Staatsanleihen.