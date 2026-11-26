Die vor rund vier Jahren gegründete Fachgruppe zählt mittlerweile 28 Mitgliedsbetriebe. Allein heuer konnten neun neue Mitglieder gewonnen werden. An der Vollversammlung nahm auch Landeshauptmannstellvertreter und Wirtschaftslandesrat Marco Galateo teil.<BR \/><BR \/>„Unser Ziel muss es sein, dass in Südtirol nicht nur Filme gedreht werden, sondern hier auch Filme entstehen. Je mehr Teile der filmischen Wertschöpfungskette wir im Land abdecken können, desto stärker profitiert der gesamte Wirtschaftsstandort. Film ist nicht nur Kultur, sondern auch Wirtschaft, Innovation und qualifizierte Beschäftigung“, betont der Präsident der Fachgruppe Film im hds, Markus Frings.<h3>\r\nFilmförderung gezielt weiterentwickeln<\/h3>Im Mittelpunkt der Vollversammlung standen die Weiterentwicklung der Filmförderung und die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für heimische Filmschaffende. Landesrat Marco Galateo bekannte sich klar zur Sicherung und zum Ausbau der Fördermittel. Positiv bewertet die Fachgruppe die Einrichtung eines gemeinsamen Arbeitstisches der Branchenakteure, an dem derzeit unter anderem die Überarbeitung der Filmförderkriterien vorangetrieben wird.<BR \/><BR \/>Auch die engere Abstimmung zwischen der Wirtschaftsförderung über IDM Film & Music und der Kulturförderung des Landes ist ein wichtiges Anliegen.<BR \/><BR \/>„Wir brauchen verlässliche und aufeinander abgestimmte Förderinstrumente, die es heimischen Unternehmen ermöglichen, eigene Projekte zu entwickeln, langfristig zu planen und sich auch über die Landesgrenzen hinaus am Markt zu behaupten. Entscheidend ist, dass wir nachhaltig in die Kompetenzen und das kreative Potenzial vor Ort investieren“, unterstreicht die Vizepräsidentin der Fachgruppe, Michela Parlavecchio.<h3>KI verändert die Filmwirtschaft<\/h3>Einen besonderen Schwerpunkt bildete der Fachvortrag von Christian Sieh, Head of AI-Transformation der Studio Hamburg Production Group. Er zeigte auf, wie KI bereits heute die gesamte Wertschöpfungskette der Filmproduktion verändert – von der Ideenfindung über die Produktion bis hin zum Vertrieb. Neben neuen kreativen Möglichkeiten und effizienteren Produktionsabläufen ergeben sich dabei auch Herausforderungen in den Bereichen Urheberrecht, Rechteverwaltung und Ausbildung.<BR \/><BR \/>„Die technologische Entwicklung eröffnet gerade auch kleineren Produktionsunternehmen neue Perspektiven. Entscheidend wird sein, dass wir diesen Wandel aktiv mitgestalten und dabei die menschliche Kreativität und das professionelle Know-how in den Mittelpunkt stellen“, so Parlavecchio. Mit gezielten Weiterbildungsangeboten, Schulprojekten, der Zusammenarbeit mit Ausbildungs- und Branchenpartnern sowie der Kampagne „Film Economy“ will die Fachgruppe im hds die Professionalisierung und Sichtbarkeit der heimischen Filmwirtschaft weiter vorantreiben.<BR \/><BR \/>„Südtirol hat das Potenzial, sich als innovativer und wettbewerbsfähiger Filmwirtschaftsstandort weiter zu profilieren. Jetzt gilt es, die richtigen Weichen dafür zu stellen“, resümiert Frings.