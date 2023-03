Südtiroler Arbeitsmarkt: Immer mehr Erwerbstätige – Kaum Arbeitslose

Wachstum der Frauenerwerbstätigkeit

Arbeitslose und Nichterwerbspersonen bei den Frauen nehmen ab

Die positive Situation auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt setzt sich auch im vierten Quartal fort. Im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2022 wird ein Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen (plus 2500 Personen) gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres und ein Rückgang sowohl bei den Arbeitslosen (minus 1300) als auch bei den Nichterwerbspersonen (minus 3600) verzeichnet.Im vierten Quartal 2022 steigt die Zahl der Erwerbstätigen (261.500 Personen) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2500 Personen, was auf einen Rückgang bei den Männern (minus 4000) und einen Anstieg beiden Frauen um 6500 zurückzuführen ist.Insgesamt beläuft sich die durchschnittliche Erwerbstätigkeit im Jahr 2022 bei den in Südtirol Ansässigen auf 263.100 Personen.Die Erwerbstätigenquote (15-64 Jahre) liegt bei 74,3 Prozent und damit 1,3 Prozentpunkte höher als im vierten Quartal 2021. Die Quote der Frauen erreicht mit 69,9 Prozent den höchsten Quartalswert der vergangenen 5 Jahre.Die jährliche Erwerbstätigenquote liegt bei 74,1 Prozent (2021: 70,7 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Erwerbstätigenquote für Frauen liegt bei 69,0 Prozent und bildet damit den höchsten jemals verzeichneten Wert.Im vierten Quartal 2022 beläuft sich die Anzahl der Arbeitslosen in Südtirol auf 6.700 Personen; dies entspricht einem Rückgang um 1300 Einheiten gegenüber demselben Quartal des Vorjahres.Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitslosen im Jahr 2022 beträgt 6100 Personen.Die Arbeitslosenquote im vierten Quartal 2022 liegt bei 2,5 Prozent. Die Quote der Männer liegt bei 2,0 Prozent, jene der Frauen bei 3,0 Prozent. Die jährliche Arbeitslosenquote liegt bei 2,3 Prozent (2021: 3,8 Prozent).Die Anzahl der Nichterwerbspersonen (15-64 Jahre) liegt im vierten Quartal 2022 bei 81.100 Personen und sinkt im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres um 3600 Einheiten. Die Zahl der Nichterwerbspersonen bei den Frauen nimmt um 6500 Einheiten ab.Die Nichterwerbsquote (23,9 Prozent) sinkt um 0,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.Die Anzahl der potenziellen Erwerbspersonen(8800 Personen) steigt konjunkturell um 4100 Einheiten und bleibt konstant im Vergleich zum selben Vorjahresquartal.Die Zahl der beim Arbeitsmarktservice der Provinz Bozen registrierten Arbeitslosen (17.903 Personen) ist im Vergleich zum gleichen Quartal 2021 ebenfalls gesunken (minus 906 Personen).