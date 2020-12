Südtiroler Getränke Ring: „2020 als Konsortium gut gemeistert“

Auf der Tagesordnung standen neben dem Rückblick 2019/2020 und der Vorschau für 2021 auch die Neuwahl der Führung. Im Vorstand einstimmig bestätigt wurden Peter Egarter aus Sexten, Peter Paul Schweitzer aus Kastelbell, Johann Moser aus Sarntal, Sigfried Hofer aus St. Leonhard in P. und Thomas Rabanser aus St. Ulrich. Auch einstimmig zum Präsidenten bestätigt wurde Peter Egarter, der von allen Mitgliedern für seinen Einsatz gedankt wurde.Der SGR wurde 2003 als Konsortium gegründet. Auftrag der Vereinigung ist es, die Marktposition der einzelnen Mitglieder durch Synergien in der Geschäftstätigkeit zu stärken und zu nutzen. Der SGR hat sich seit seiner Gründung zu einer festen Größe im Südtiroler Getränkegroßhandel entwickelt.Die Mitglieder des SGR verbindet das besondere Interesse, einheimische Produkte zu fördern, unterstützen und in den Verkauf zu bringen. Die homogene Unternehmensstruktur kennzeichnet die Mitglieder. Sie sind unabhängig, werden weder von Großkonzernen noch von Getränkeherstellern geführt oder gelenkt.

