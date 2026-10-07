Im Mai 2026 kamen die Einwohner von Trentino-Südtirol auf durchschnittlich 27.737 Euro pro Kopf. Auch bei den Provinzen führt Bozen den Vergleich an, gefolgt von Mailand und Piacenza.<BR \/><BR \/>Italienweit lagen die durchschnittlichen Bankeinlagen im Mai bei 19.812 Euro je Einwohner. Im Norden waren es 22.702 Euro, während die Inselregionen auf durchschnittlich 13.049 Euro kamen. Damit zeigt sich weiterhin ein deutliches Gefälle zwischen Nord und Süd. Am unteren Ende der regionalen Rangliste liegt Sizilien mit durchschnittlich 12.444 Euro Bankeinlagen pro Einwohner. Kalabrien kommt auf 14.202 Euro. <BR \/><BR \/>Die Zahlen stammen aus einer Auswertung von Daten der italienischen Zentralbank. Im Vergleich zu 2021 stiegen die Bankeinlagen landesweit um 4,3 Prozent.<BR \/><BR \/>Allerdings haben sich die Einlagen in den vergangenen fünf Jahren vor allem in den wirtschaftlich schwächeren Regionen prozentual stärker entwickelt. Auf den italienischen Inseln stiegen die Guthaben je Einwohner seit 2021 um 11,1 Prozent, im Süden um 9,4 Prozent. Im Norden betrug der Zuwachs dagegen lediglich 1,3 Prozent.<BR \/><BR \/>Der Anstieg der Einlagen im Süden und auf den Inseln kann als mögliches Zeichen einer Annäherung an die übrigen Landesteile gewertet werden. Höhere Bankguthaben bedeuten jedoch nicht automatisch mehr Investitionen oder stärkeres Wirtschaftswachstum. Der Zuwachs kann sowohl auf eine höhere Sparfähigkeit der Haushalte als auch auf eine vorsichtigere Haltung angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit und begrenzter Investitionsmöglichkeiten zurückzuführen sein.<BR \/><BR \/>Entscheidend sei daher, wie die zusätzlichen Ersparnisse genutzt werden, sagte Guido Rosignoli, Vizepräsident der italienischen Versorgungskasse für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Damit Sparvermögen zu wirtschaftlicher Entwicklung beitrage, müssten die Mittel in produktive Investitionen, Beschäftigung und das Wachstum der Regionen gelenkt werden.<BR \/><BR \/>Dafür brauche es nach seiner Einschätzung bessere Investitionsmöglichkeiten, einen leichteren Zugang zu Krediten sowie Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Beschäftigung. Andernfalls könnten die höheren Einlagen nur begrenzte Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die regionalen Unterschiede haben.