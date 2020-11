Gesamter Südtiroler Handel kann am Montag öffnen

Damit kommt die Landesregierung der Forderung des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds) nach, der bereits seit Tagen vehement den 30. November als Termin für die Wiedereröffnung für den gesamten Handel in Südtirol forderte.Zudem hat die Landesregierung beschlossen, dass ab kommender Woche die Geschäfte im Dezember auch sonntags offenhalten dürfen.Große Handelsbetriebe müssen aber einen Ordnungsdienst bereitstellen.Auch Friseure dürfen ab Montag wieder öffnen, die Schönheitspfleger erst ab Freitag, 4. Dezember.Was die Gastronomie anbelangt, so dürfen Bars und Restaurants in Südtirol ebenfalls am Freitag, 4. Dezember, öffnen – aber nur bis 18 Uhr.Gäste dürfen weiterhin nur an den Tischen bedient werden, der Ausschank am Tresen bleibt verboten.

