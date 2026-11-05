Die im Oktober vom WIFO unter den Südtiroler Konsumentinnen und Konsumenten durchgeführte Erhebung zeigt einen Rückgang des Konsumklimaindex um 3,0 Punkte gegenüber der vorangegangenen Umfrage im Juli. Der Index liegt nun bei -16,3 Punkten.<BR \/><BR \/>Der Rückgang des Index ist vor allem auf die schlechteren Einschätzungen der Haushalte zur eigenen finanziellen Lage zurückzuführen, die durch den starken Anstieg der Energiepreise belastet wird. Auch die Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft in den kommenden Monaten haben sich leicht verschlechtert. Die Kaufabsichten für langlebige Konsumgüter, wie Haushaltsgeräte und Möbel, bleiben hingegen gegenüber der letzten Erhebung unverändert.<h3>\r\nHohe Energiepreise als Ursache<\/h3>Auch in Europa hat sich das Konsumklima verschlechtert. Im Oktober sank der Index für die Europäische Union (EU27) gegenüber Juli um 4,0 Punkte auf -18,3 Punkte und liegt damit knapp unter dem Südtiroler Wert. Ein ähnlicher Rückgang ist in Italien zu verzeichnen, wo der Index um 4,6 Punkte auf -24,2 Punkte fiel. In Österreich sank der Index gegenüber dem Sommer um 2,3 Punkte auf -21,3 Punkte. In Deutschland bleibt das Konsumklima nahezu unverändert und liegt mit einem Indexwert von -14,2 Punkten leicht über dem Südtiroler Niveau.<BR \/><BR \/>Der Präsident der Handelskammer, Michl Ebner, informiert: „Der starke Anstieg der Energiepreise trifft sowohl die Südtiroler Unternehmen als auch die Haushalte. Es ist entscheidend, die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten zu stützen und den Kostenanstieg für besonders betroffene Betriebe abzufedern, um einen starken Inflationsanstieg zu vermeiden, der sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken würde.“