<BR \/><BR \/>Nach Angaben der italienischen Großbank hatten die Betrüger mit den Zugangsdaten des Kunden versucht, sich im Online-Banking anzumelden. Die übliche Bestätigung per Push-Nachricht auf dem Smartphone erfolgte jedoch nicht. Stattdessen kam ein alternatives „Offline-Verfahren“ zum Einsatz: Am Computer wurde ein Code angezeigt, den der Kunde in seine Banking-App eingeben musste. Diese erzeugte daraufhin einen weiteren Code, mit dem der Zugang am Computer freigegeben werden konnte.<BR \/><BR \/>Nach Ansicht der VZS könnten die Betrüger dieses Verfahren ausgenutzt haben, indem sie den Kunden telefonisch kontaktierten, sich als Bankmitarbeiter ausgaben und ihn dazu brachten, die erforderlichen Codes über seine Banking-App zu erzeugen und weiterzugeben.<BR \/><BR \/>Da die Bank die ordnungsgemäße Authentifizierung nicht ausreichend nachweisen konnte, gab das Bankenschiedsgericht ABF dem Rekurs der VZS statt und sprach dem Kunden die Rückerstattung von 2.900 Euro zu.<BR \/><BR \/>„Grundsätzlich ist Vorsicht geboten, wenn unbekannte Personen, die sich beispielsweise als Bankmitarbeiter oder Polizisten ausgeben und nach Codes fragen“, mahnt VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer.