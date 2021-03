Südtiroler legen in der Krise deutlich mehr Geld zur Seite

In der Coronakrise haben viele Menschen in Europa deutlich mehr gespart – auch in Südtirol. Vor allem ist den Südtirolern in der derzeitigen Situation die schnell verfügbare Liquidität wichtig, wie ein Blick auf aktuelle Daten des Raiffeisenverbandes Südtirol beweist.