<BR \/>Die Konkurrenz an der Weltspitze ist groß, die Südtiroler Küche hält sich dennoch im Spitzenfeld: Das „Atelier Moessmer“ in Bruneck schafft es erneut unter die 50 besten Restaurants der Welt. Diesmal reicht es für Platz 38, nachdem das Team im Vorjahr noch Rang 20 erreicht hatte. Die Auszeichnung wurde bei einer Gala in Lima, Peru, überreicht. <BR \/><BR \/>Neben Niederkofler vertreten vier weitere Restaurants die italienische Gastronomie in der renommierten Rangliste. Das „Piazza Duomo“ in Alba erreicht Platz 20, gefolgt vom „Al Gatto Verde“ in Modena auf Platz 24 und dem „Reale“ in Castel di Sangro auf Platz 27. Das „Le Calandre“ in Rubano landet auf Rang 43. Nicht mehr vertreten ist hingegen das „Lido 84“ am Gardasee, das jahrelang zu den besten Restaurants Italiens zählte. Das Lokal hatte im März überraschend seine Türen geschlossen.<BR \/><BR \/>An der Spitze des Rankings steht in diesem Jahr das „Asador Etxebarri“ in Atxondo im Baskenland. Das Restaurant rückt damit vom zweiten auf den ersten Platz vor. Dahinter folgen das „Gaggan“ in Bangkok und das „Alchemist“ in Kopenhagen.<BR \/><BR \/>Eine besondere Auszeichnung ging ebenfalls nach Italien: Die Kanadierin Jessica Rosval, Küchenchefin des „Al Gatto Verde“, wurde zur besten Köchin des Jahres gekürt. Ihr Handwerk erlernte sie maßgeblich an der Seite von Spitzenkoch Massimo Bottura in dessen Restaurant „Osteria Francescana“.<h3>\r\nWie viel kostet ein Besuch?<\/h3>Ein Essen in einem Haute-Cuisine-Restaurant ist nicht einfach nur ein Restaurantbesuch, sondern ein Erlebnis, das allerdings seinen Preis hat. Ein Blick auf die Menükarten zeigt, in welchen Größenordnungen sich die Spitzenküche bewegt: Wer im „Piazza Duomo“ in Alba, dem bestplatzierten italienischen Restaurant der Rangliste, bei Sternekoch Enrico Crippa speisen möchte, muss für ein Menü zwischen 290 und gut 500 Euro einplanen. Im Wiener „Steirereck“, dem einzigen österreichischen Restaurant unter den Top 50, kostet ein Sieben-Gänge-Menü 275 Euro – Getränke nicht inbegriffen. Ob ein außergewöhnliches Menü so viel Geld wert ist, muss letztlich jeder für sich entscheiden.<BR \/><BR \/>Die „World’s 50 Best Restaurants“ zählen zu den einflussreichsten Auszeichnungen der internationalen Gastronomie. Die jährlich veröffentlichte Rangliste wird vom britischen Fachverlag William Reed Business Media herausgegeben.