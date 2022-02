Südtiroler Sparkasse erwirtschaftet Rekordgewinn

Der Verwaltungsrat der Südtiroler Sparkasse hat am Donnerstagvormittag die vorläufigen Ergebnisse auf Bank- und Gruppenebene für das Geschäftsjahr 2021 genehmigt: Der Reingewinn steigt auf 72,6 Millionen Euro auf Gruppenebene und auf 71,3 Millionen Euro auf Bankebene. Beide Ergebnisse stellen laut Angaben der Sparkasse den höchsten Stand in der Geschichte der Bank dar.„Der Verwaltungsrat ist sehr zufrieden und erfreut über diese Ergebnisse, die das Resultat einer zukunftsweisenden Strategie sind, bei der in den vergangenen Jahren den mittel- und langfristigen Zielen die Priorität eingeräumt wurde“, betont Sparkassen-Präsident Gerhard Brandstätter.

